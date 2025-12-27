Barrios privados, lujos y una investigación de fondo: la trama detrás de los allanamientos por lavado de activos en Concordia

Según reconstruyeron fuentes judiciales y policiales, el primer antecedente clave para la Policía de Concordia y la Justicia provincial se produjo hace aproximadamente dos años, cuando se realizó un allanamiento en una propiedad vinculada a Juan Antonio Carniel. En aquella oportunidad, los investigadores comenzaron a detectar camionetas de alta gama en una vivienda de fin de semana ubicada en la zona del lago de Salto Grande, varias de ellas con pedido de secuestro vigente desde la provincia de Buenos Aires. A partir de ese hallazgo, se abrió una causa que con el tiempo fue ganando volumen y profundidad.

Durante el avance de la investigación, los pesquisas advirtieron que Carniel acumulaba un importante patrimonio compuesto por departamentos, casas, lanchas, yates, cuatriciclos y frecuentes viajes, sin registrar actividad económica que justificara semejante nivel de vida. Esa falta de correlato entre ingresos declarados y bienes adquiridos reforzó la hipótesis de un esquema de lavado de dinero.

En ese contexto, surgieron indicios concretos sobre la existencia de una organización dedicada al robo de camionetas de alta gama en la provincia de Buenos Aires. Los vehículos, una vez sustraídos, eran trasladados, se les adulteraba la documentación y posteriormente se los comercializaba en Entre Ríos.

Investigaciones paralelas y unificación de causas

Mientras la Justicia provincial y la Policía de Entre Ríos avanzaban en la recolección de pruebas, en paralelo la Justicia Federal y la Prefectura Naval Argentina desarrollaban su propia pesquisa, enfocada en Manuel Centurión, cuñado de Carniel, y en su entorno familiar. En ese núcleo aparecen dos hijos empleados en el ámbito judicial: uno como secretario de una fiscal de Concordia y otro en un juzgado civil, un dato que generó un fuerte impacto institucional.

Finalmente, la orden de allanamiento fue librada por el Juzgado Federal N.º 1 de Concepción del Uruguay e incluyó al menos cuatro domicilios. Los procedimientos se realizaron en pleno contexto de temperaturas extremas y dejaron al descubierto residencias de alto nivel, ubicadas en barrios privados, con vistas privilegiadas y bienes de gran valor, entre ellos un yate.

El operativo se desarrolló en domicilios situados en calle Ramírez 335; Damián P. Garat 1640; el complejo privado Las Garzas y la Isla Salvatore, en la zona del lago de Salto Grande. En la mañana del viernes 26 de diciembre, personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, junto a Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, concretó los allanamientos en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que reprime el delito de lavado de activos.

Resultados de los allanamientos

En el domicilio de calle Ramírez, vinculado a Carniel, se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente. Además, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En la vivienda de Carniel ubicada en la Isla Salvatore, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes de camionetas de alta gama. Uno de los efectivos describió el lugar como “un desarmadero de lujo”, reforzando la hipótesis investigativa.

En los domicilios vinculados a Manuel Centurión, uno de ellos en el centro de Concordia y otro en un barrio privado de la zona del lago, se secuestraron una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, un automóvil Peugeot 308, dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares, pesos uruguayos y euros, además de dos máquinas contadoras de dinero.

Una causa en pleno desarrollo

De acuerdo a lo informado, la investigación federal se originó hace unos cuatro años, cuando Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa por presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay. A ello se sumó, en 2023, la investigación de la Policía de Entre Ríos tras el secuestro en Concordia de camionetas robadas en otras provincias.

Con la unificación de ambas líneas investigativas, la Fiscalía Federal, a cargo de la doctora Josefina Minatta, profundizó la sospecha sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri.

Finalmente, se informó que tanto Carniel como Centurión quedaron supeditados a la causa que se tramita en la Fiscalía Federal, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado y el alcance total de una investigación que sacudió a Concordia y puso nuevamente el foco en el delito organizado y el lavado de activos.

Con información de Elentrerios y Concordia policiales