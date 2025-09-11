Basavilbaso: investigan el crimen de un hombre apuñalado en su vivienda

El descubrimiento ocurrió en la noche de este miércoles, cuando familiares, al no obtener respuesta a sus llamados, ingresaron por la parte posterior de la casa y encontraron la puerta dañada. Al entrar, hallaron al hombre tendido en la cocina, ensangrentado, por lo que dieron inmediato aviso a la Policía.

Efectivos locales, junto a personal de Criminalística y el fiscal en turno, Eduardo Santos, confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con un arma blanca. Según trascendió, la data de muerte sería de 24 a 30 horas previas, posiblemente desde la noche del lunes.

El comisario mayor Esteban Darío Allegrini, jefe de la Departamental Uruguay, señaló en declaraciones radiales que el hecho no estaría vinculado a un robo, ya que en la vivienda se encontraron dinero, el teléfono celular y otros elementos de valor intactos.

“Estamos en plena tarea investigativa. El doctor Santos se encuentra a cargo de la investigación. No podemos determinar aún cuántas heridas tenía ni cuál fue la que le provocó la muerte hasta tanto se realice la autopsia”, explicó Allegrini.

Mientras tanto, la Policía avanza en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la toma de testimonios, para intentar esclarecer lo sucedido y dar con el o los responsables del homicidio.

Con información de FM Riel

Redaccion de 7Paginas