Básquet: destacado desempeño de Santa Rosa de Chajarí en el Federal U15

La campaña de los gurises fue impecable: tras ser subcampeones provinciales, jugaron el primer cuadrangular en Santa Fe a comienzos de julio, luego viajaron a Rosario para disputar el segundo clasificatorio, y semanas atrás consiguieron la clasificación en Sáenz Peña (Chaco), que los depositó en el cuadrangular de semifinales disputado este fin de semana en General Roca, Río Negro.

En su presentación, Santa Rosa cayó ajustadamente ante Del Progreso (73-67) y frente a Regatas Corrientes (70-60). Sin embargo, el domingo por la tarde llegó la alegría con una clara victoria por 72-55 sobre Talleres de Gálvez, aunque ya no había chances de clasificación a la instancia final.

Más allá de no haber alcanzado el cuadrangular decisivo, el balance es altamente positivo: séptimo puesto a nivel nacional, tras enfrentar a clubes de Paraná, Santa Fe, Rosario, Sáenz Peña, Posadas, Corrientes, Gálvez y General Roca.

Con un recorrido exigente, largas horas de viaje —más de 20 en esta última etapa— y el acompañamiento incondicional de las familias y la institución, los chicos del rojo y verde dejaron al básquet provincial muy bien representado.

El plantel tiene previsto regresar en la noche de este lunes a Chajarí, cerrando así una participación histórica que ilusiona con seguir creciendo en el plano nacional.