Básquet femenino: Social Federación tropezó en Concepción del Uruguay ante un sólido Regatas

En el marco de la segunda jornada de la Liga de Mayores de básquet femenino de Entre Ríos, el primer equipo del Club Social y Deportivo Federación sufrió un duro revés en su excursión a Concepción del Uruguay. Las dirigidas por el conjunto de la «Histórica» marcaron el ritmo del partido desde el salto inicial y se quedaron con una contundente victoria ante Regatas por 63 a 25.

Desde el primer cuarto, el combinado local impuso sus condiciones con una intensidad defensiva y una efectividad en ataque que dejaron prácticamente sin respuestas tácticas a las de Federación. El parcial inicial de 25-5 inclinó la balanza de manera prematura y obligó a Social a jugar cuesta arriba durante todo el compromiso.

La superioridad de las uruguayenses se reflejó de manera constante en el tablero electrónico, a excepción de un tercer período sumamente trabado y defensivo donde las ofensivas de ambos planteles se secaron por completo.

Primer Cuarto: Regatas 25 – Social 5

Segundo Cuarto: Regatas 19 – Social 10 (Global: 44 – 15)

Tercer Cuarto: Regatas 4 – Social 4 (Global: 48 – 19)

Último Cuarto: Regatas 15 – Social 6 (Final: 63 – 25)

Las destacadas de la cancha

El rendimiento colectivo de Regatas tuvo su correlato en las actuaciones individuales. La gran figura de la noche fue María Emilia Villar, quien aportó en todas las facetas del juego para redondear una valoración general de 21 puntos. Asimismo, la máxima artillera del juego fue su compañera de equipo, Delfina Cabrera, quien comandó las ofensivas con 17 puntos en su cuenta personal.

Por el lado de las celestes de Federación, el esfuerzo y el empuje de Melissa Cáceres la convirtieron en la jugadora más destacada de su plantel con una valoración final de 11. En tanto, el goleo del equipo visitante estuvo liderado por Antonella Peñalver, quien aportó 7 puntos en una noche donde los caminos al aro rival resultaron sumamente esquivos.

Lo que viene: con la mente en la recuperación

A pesar del trago amargo en Concepción del Uruguay, el cuerpo técnico y las jugadoras de Social ya dan vuelta la página para enfocarse en el calendario oficial de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El próximo 14 de junio, el conjunto de Federación tendrá la gran oportunidad de levantar cabeza cuando vuelva a jugar ante su público en condición de local. En esa oportunidad, recibirán la visita de Urquiza de Santa Elena con el firme objetivo de ajustar detalles defensivos, recuperar la efectividad en el aro de enfrente y sumar su primera alegría en este exigente certamen provincial.

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(Foto: media day ADN federación/club social)

Por Fernando Rigoni

Redaccion de 7Paginas