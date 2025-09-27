7PAGINAS

Sábado 27 de septiembre de 2025
Básquet: Social Federación se trajo de San José su primer triunfo de visitante

En un partido vibrante disputado este viernes en la localidad de San José, el equipo de Social Federación consiguió un gran triunfo al imponerse por 76 a 72 frente al conjunto local, en el marco de la 9ª fecha de la Liga de Básquet Mayores de la Zona 5 de Entre Ríos.
Redacción 7Paginas

El encuentro fue parejo de principio a fin, pero los federenses lograron cerrar el juego con autoridad, alcanzando así su primer triunfo en condición de visitante, un logro muy celebrado por jugadores, cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al plantel.

Este resultado tiene un valor especial para Social Federación, que transita su segundo año en la Liga Entrerriana y que, con el correr de los partidos, ha demostrado un notable crecimiento colectivo. Con este triunfo, el equipo suma ya cinco victorias en el certamen.

La próxima semana, el conjunto federense jugará de local frente a La Armonia de Colon, y se espera que un gran marco de público lo aliente tras este triunfo clave que lo llena de confianza para lo que viene.

Foto: Antonio «Tony» Piselli

