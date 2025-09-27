Básquet: Social Federación se trajo de San José su primer triunfo de visitante

El encuentro fue parejo de principio a fin, pero los federenses lograron cerrar el juego con autoridad, alcanzando así su primer triunfo en condición de visitante, un logro muy celebrado por jugadores, cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al plantel.
Este resultado tiene un valor especial para Social Federación, que transita su segundo año en la Liga Entrerriana y que, con el correr de los partidos, ha demostrado un notable crecimiento colectivo. Con este triunfo, el equipo suma ya cinco victorias en el certamen.
La próxima semana, el conjunto federense jugará de local frente a La Armonia de Colon, y se espera que un gran marco de público lo aliente tras este triunfo clave que lo llena de confianza para lo que viene.
Foto: Antonio «Tony» Piselli
Redacción de 7Paginas