Basta de inundaciones: Referente Libertario promueve la construcción de la defensa costera central de Concordia

En medio de una nueva creciente del río Uruguay y ante los pronósticos que anticipan un posible fenómeno de El Niño de gran intensidad, el dirigente libertario de Concordia, Dr. Ignacio Cabrera, volvió a plantear la necesidad de avanzar con la construcción de la Defensa Costera Central, una obra que cuenta con una ordenanza aprobada desde 2019 y que, según sostuvo, permitiría brindar una solución definitiva a las inundaciones que afectan periódicamente a la ciudad.

Cabrera consideró que «es hora de construir la Defensa Costera Central» y reclamó que el Municipio impulse las gestiones necesarias para conseguir el financiamiento que permita concretar el proyecto.

El referente libertario explicó que la propuesta contempla un sistema moderno que combina muros fijos y defensas móviles, lo que permitiría preservar la visual de la Costanera sin resignar la protección frente a las crecidas.

«Este sistema combina muros fijos y móviles, así la ciudad queda protegida sin perder su vista al río y su visual a la Costanera. Protegería hasta la cota 18, resguardando a miles de vecinos», afirmó.

Además, sostuvo que la inversión necesaria para ejecutar la obra se amortizaría en pocos años.

«La inversión se recuperaría en cuatro años debido a los daños económicos que provocan las inundaciones», señaló.

Una ordenanza vigente desde 2019

Cabrera recordó que la iniciativa comenzó a planificarse en 2016 y que en marzo de 2019 el Honorable Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece la traza de la futura Defensa Costera Central.

La norma aprobó oficialmente el recorrido de la obra y dispuso comunicar el proyecto al entonces Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia para avanzar en las gestiones correspondientes.

Entre sus fundamentos, la ordenanza sostiene que Concordia «sufre desde siempre continuas inundaciones que producen graves costos económicos, productivos, sociales y ambientales» y señala la necesidad de continuar con obras de infraestructura para proteger los sectores históricos de la ciudad.

Asimismo, el proyecto establece una defensa de aproximadamente 2.900 metros, con 13 estaciones de bombeo, reservorios y un sistema de defensas móviles que se activaría únicamente durante las crecientes, preservando el valor paisajístico y turístico de la Costanera.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que la ciudad necesita dejar atrás las soluciones transitorias y avanzar en una obra estructural.

«Es momento para que la Municipalidad de Concordia realice las gestiones necesarias para conseguir el financiamiento y transformar esta obra en realidad, porque cada vez que el agua llega a las calles no solo hay inundaciones: hay familias evacuadas, pertenencias perdidas y un dolor que no nos podemos permitir», expresó.

Y agregó: «Las inundaciones del pasado nos enseñaron que el riesgo es permanente. No podemos esperar a la próxima crecida para reaccionar cuando el daño ya está hecho y gastar millones en parches. Concordia ya sufrió demasiado por no contar con una infraestructura a la altura; es tiempo de construir la solución definitiva que la ciudad se merece».

«Hace diez años que se viene hablando del tema»

En diálogo con 7Paginas, Cabrera insistió en que el proyecto lleva casi una década sin avances concretos.

«Hace como diez años que se viene hablando del tema y no puede ser que sigamos con este problema de las inundaciones, que en definitiva impactan en toda la comunidad. Hay que avanzar en una solución definitiva, sobre todo con estos muros móviles para que la Costanera no pierda su visual», concluyó.

La propuesta vuelve a instalarse en la agenda pública en momentos en que el río Uruguay mantiene una tendencia creciente y distintos especialistas advierten sobre la posibilidad de un ciclo de El Niño con lluvias superiores a las normales, escenario que incrementa la preocupación por el riesgo de nuevas inundaciones en Concordia.

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Redacción de 7Paginas