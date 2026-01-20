Batalla de Caseros, inicio de clases y salud: los ejes de la reunión de gabinete provincial

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Ejecutivo provincial, además del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

Tras la reunión, el ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, calificó al encuentro como “muy interesante” y detalló que uno de los primeros temas tratados fue la organización del acto oficial del 3 de Febrero, fecha en la que se conmemora la Batalla de Caseros. “Estamos muy abocados a lo que va a ser el acto del 3 de febrero, el día más importante para la entrerrianía, para nuestra provincia y para nuestra historia”, expresó. En ese sentido, adelantó que se prepara “un gran acto, a la altura de las circunstancias, con mucho simbolismo, contenido y significancia”.

Otro de los puntos destacados fue el comienzo del ciclo lectivo 2026. Troncoso celebró la posibilidad de inaugurar obras en 12 establecimientos educativos al inicio de las clases, subrayando el trabajo conjunto realizado por distintas áreas del Estado provincial. “Eso llevó mucho trabajo y compromiso desde Planeamiento, la Cafesg y el CGE, y hoy lo estamos pudiendo hacer realidad”, remarcó.

En materia de salud, el ministro anunció avances en el nuevo modelo de gestión sanitaria que impulsa el gobierno provincial. Indicó que este año se profundizarán los cambios, entre ellos la incorporación del hospital de la Baxada al sistema público de salud. “Por voluntad política del gobernador, será un efector más dentro del sistema público provincial. Hay muchos avances y estamos muy conformes con lo que se viene”, sostuvo.

Finalmente, Troncoso confirmó la visita este jueves del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. “Estamos muy honrados de contar con su presencia para repasar temas de agenda conjunta entre la provincia y la Nación”, afirmó, y explicó que durante la reunión de gabinete se avanzó en la definición de una agenda de trabajo común para abordar cuestiones de interés compartido entre ambos niveles de gobierno