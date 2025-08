Bataola campal en Chajari: el sub jefe de policía dijo “preocupa que algunos jóvenes no le den valor a la vida “

El comisario inspector y subjefe de la Policía Departamental Federación, Eduardo Bertoli, dialogó con un cronista de 7Paginas y confirmó que hubo intervención policial en el lugar y que una menor radicó una denuncia por lesiones leves tras ser agredida en uno de los disturbios.

“Sí, hubo un procedimiento policial, porque realmente ocurrió una bataola, inclusive con mujeres. A la salida de un local bailable, y también en el interior, se habrían producido algunos incidentes entre mujeres. Una de las víctimas se acercó a la comisaría y radicó la denuncia correspondiente”, explicó Bertoli.

Consultado sobre la preocupación por estos hechos, el subjefe policial no dudó en expresar su inquietud. “Por supuesto que preocupa. Uno lo que ve cuando pasan estas cosas es que algunos jóvenes parecen no valorar la vida. No miden consecuencias, se enfrentan con violencia sin pensar en los riesgos”, lamentó.

Además, recordó que no es la primera vez que ocurren situaciones similares en Chajarí. “Hace un par de meses tuvimos un hecho parecido, donde un grupo de muchachos agredió a otro con golpes en la cabeza. Esa vez hubo consecuencias graves para la salud de la víctima y la fiscalía tomó otras medidas”, señaló.

Las autoridades instan a la reflexión y a una mayor responsabilidad por parte de los jóvenes y sus familias, advirtiendo sobre los riesgos de estas conductas violentas que, más allá de la denuncia penal, pueden dejar secuelas físicas y emocionales irreversibles.

Desde la Policía también se comprometieron a reforzar los controles y presencia preventiva en la zona de boliches para evitar que estos episodios se repitan. Mientras tanto, los videos continúan circulando en redes generando preocupación en la comunidad.

Redacción de 7Paginas