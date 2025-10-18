Beba Trbulatti: “A mi edad, ¿cómo no vivir militando si veo que en Concordia hay familias que ni baño tienen?”

“Este es un momento muy cruel. Hay mucha crueldad hacia la gente que más sufre: discapacitados, jubilados que cobran sueldos de miseria, familias que no tienen vivienda. La política se olvidó de que somos humanos”, expresó con la franqueza que la caracteriza.

Durante la entrevista, Trbulatti recordó su experiencia como trabajadora social y destacó que “no hay un solo plan de vivienda en marcha”, lo que —a su entender— “dificulta que las familias puedan proyectarse y salir adelante”.

La referente social sostuvo además que en Concordia “hay gente que vive con hambre y sin agua potable”. Relató que en sus recorridas por barrios y asentamientos, como La Bianca o Carretera La Cruz, se encuentra con familias enteras sin acceso a servicios básicos: “He visto casas hechas de maderas y chapas, donde viven con cuatro o cinco chicos y sin baño. Es terrible, pero es real”.

Consultada sobre su regreso a la política, explicó que fue el propio Martínez Garbino quien la convocó a sumarse al espacio. “Lo conozco desde hace años y confío plenamente en su honestidad. Si no fuera por él, no estaría en esto. Pero creo que si uno quiere decir algo y ser escuchado, también tiene que poner el cuerpo”, afirmó.

Respecto al panorama electoral, consideró que muchos ciudadanos están desmotivados: “Hay una desazón muy grande. La gente siente que nada cambia, que todo está peor. Pero les pido que participen, que voten, que se expresen. La democracia nos costó mucho”.

Trbulatti también hizo referencia a la decepción que, según ella, sienten muchos argentinos con el actual gobierno nacional: “Milei dijo que venía a terminar con la casta, pero la casta no somos los jubilados ni los que menos tenemos. La gente votó con esperanza y hoy está desilusionada”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador a los concordienses, “Militar es amar al otro. A mi edad, cómo no seguir haciéndolo si veo familias que no tienen ni baño, chicos que pasan hambre y vecinos que se quedan sin agua. Yo no me resigno, y quiero que la gente tampoco lo haga”.

Redacción 7Paginas