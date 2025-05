Bellorini: «Si alguien cometido un delito debe ir preso, pero no por eso vamos a permitir que privaticen la salud de los trabajadores»

En una entrevista radial con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, Luz Bellorini, secretaria general de Agmer Federación, manifestó con dureza su rechazo a la reforma impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que propone reemplazar al IOSPER por una nueva obra social. La dirigente gremial advirtió que el proyecto carece de solidaridad, elimina la representación genuina de los trabajadores y abre las puertas a una posible privatización encubierta del sistema de salud provincial.

“Si alguien cometió un delito debe ir preso, pero no por eso vamos a hacer una obra social nueva”, sentenció Bellorini, marcando así el eje del reclamo sindical frente a una reforma que, según sus palabras, no contempla los principios fundacionales del IOSPER.

“No hay solidaridad en esta propuesta”

La referente de Agmer denunció que el nuevo esquema “no es solidario, no habla de prevención ni de cuidado”, y que se eliminan aspectos centrales del sistema actual. “En ningún momento se habla de rehabilitación ni de qué pasa con un docente que se lesiona. El proyecto borra todo lo que tenga que ver con una obra social al servicio del trabajador”, sostuvo.

Además, criticó que en el nuevo modelo la representación gremial sería meramente simbólica: “No hay elección, hay designación a dedo. El gobierno va a decidir quién representa, sin que los afiliados puedan elegir”.

Riesgo de privatización y vaciamiento

Bellorini también advirtió que la propuesta oficialista deja la puerta abierta a una privatización del sistema. “Hablan de gerenciamiento y de unirse con otras obras sociales, pero ninguna de ellas está conducida por trabajadores. Esto claramente apunta a privatizar, aunque no lo digan con todas las letras”, expresó.

Frente a los argumentos del gobierno, que sostiene que la reforma responde al vaciamiento del IOSPER, Bellorini retrucó: “Si hubo vaciamiento o corrupción, que vayan a la Justicia y que se hagan cargo los responsables. Pero no se puede borrar todo y empezar de cero. IOSPER tuvo superávit hasta hace poco, lo dijeron los mismos trabajadores y autoridades del organismo”.

Denuncias por sobreprecios y abandono

Durante la entrevista, la gremialista también abordó las recientes acusaciones sobre sobreprecios en la compra de prótesis y medicamentos: “No lo decimos nosotros, lo dicen las propias empresas proveedoras. Denuncian que el Estado pagó hasta un 100% más a empresas de otras provincias, dejando fuera a firmas entrerrianas. Esto es grave”.

Bellorini remarcó el impacto que la actual intervención ha tenido en la salud de los afiliados: “Hay compañeros que se mueren porque no llegan los medicamentos oncológicos. No hay atención en farmacias, no hay reintegros, no hay oculistas ni ginecólogos. Prometieron mejorar con la intervención, pero fue todo lo contrario”.

Críticas al silencio legislativo

La dirigente sindical cuestionó la falta de diálogo de los legisladores provinciales con los trabajadores: “No nos escuchan. No hubo reuniones con docentes ni asambleas abiertas. Nuestros legisladores fueron elegidos por nosotros, pero hoy responden únicamente al gobernador”.

Además, expresó su preocupación por la posible aprobación del proyecto sin debate: “Decir que van a votar la ley solo porque lo pide el gobernador deja mucho que desear. Los poderes deben ser independientes”.

Movilización y advertencias por descuentos

De cara a la gran movilización convocada por los gremios para este miércoles, Bellorini se refirió a la advertencia del gobierno sobre posibles descuentos salariales para quienes se sumen a la protesta: “El que hace paro no cobra, dicen. Pero esa es la forma que tienen de minimizar el reclamo. Saben que hay muchos que no pueden ir porque no llegan a fin de mes y no pueden perder $30.000 de su sueldo. Por eso dicen después que eran ‘unos pocos’. Pero vamos a ser muchos”.

“IOSPER se puede mejorar, no reemplazar. No se puede construir una obra social nueva sobre la base del castigo y la exclusión. El sistema debe seguir siendo solidario y conducido por los trabajadores”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas