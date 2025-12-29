Bendición y Coronación de la Virgen de Luján en la Estación Central de Concordia

La celebración religiosa fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Concordia, monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, quien tuvo a su cargo la bendición y coronación de la imagen, acompañado por el cura párroco de la Catedral San Antonio de Padua, padre José Luis Bogado.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, encabezadas por la vicepresidenta municipal y presidenta del Concejo Deliberante, Lic. Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio; el subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto; el subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; la concejal Eliana Lagraña; el director de Cultura, Daniel Bogado; la responsable municipal del área de Culto, Andrea Casco; además de representantes de fuerzas de seguridad, instituciones locales y numerosos vecinos que acompañaron este momento de profundo valor espiritual y comunitario.

Nuestra Señora de Luján fue declarada Patrona del Pueblo Argentino y, desde 1948, Patrona de los Ferrocarriles Nacionales, lo que dio origen a la entronización de su imagen en estaciones ferroviarias de todo el país. En Concordia, su presencia en la Estación Central forma parte de la memoria colectiva y de la identidad de generaciones ligadas al ferrocarril.

La ceremonia adquirió un significado especial por la historia que la precede. En 2015, la imagen de la Virgen de Luján ubicada en la Estación Central fue vandalizada. Un año después, en 2016, una vecina de Concordia, perteneciente a una familia históricamente vinculada al ferrocarril, recuperó y resguardó la corona original de la imagen. Durante años la conservó con respeto y devoción, aguardando el momento adecuado para su devolución.

Ese gesto de compromiso y amor por la historia local se concretó el pasado 28 de noviembre, en el marco del aniversario de la ciudad, cuando la corona fue restituida al presidente municipal, Dr. Francisco Azcué. La reciente Bendición y Coronación permitieron devolver simbólicamente la corona a la Virgen, en un acto de reparación, memoria y fe compartida.

Al respecto, el subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó que “esta ceremonia tiene un valor enorme porque une historia, patrimonio, fe y comunidad. La devolución de la corona por parte de una familia concordiense es un gesto que nos interpela y nos recuerda que cuidar lo que es de todos también es una forma de amar a la ciudad”.

Asimismo, remarcó que “la puesta en valor de la Estación Central no es solo una intervención edilicia, sino una decisión de recuperar sentidos, memorias y símbolos que forman parte de nuestra identidad. Que la Virgen vuelva a ser coronada en este espacio que hoy renace es profundamente significativo”.

Desde la Municipalidad de Concordia se agradeció especialmente a la familia que resguardó la corona durante todos estos años y a los vecinos que participaron de la ceremonia, reafirmando que la recuperación del patrimonio material y simbólico se construye de manera colectiva, con compromiso, respeto y profundo amor por la historia común.