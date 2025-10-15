Benedetti a los radicales: “tenemos que fortalecer el gobierno del que formamos parte”

Benedetti destacó el trabajo y el compromiso de los candidatos a Diputados Nacionales, Darío Schneider, Alicia Fregonese y Eliana Lagraña, que estuvieron presentes durante el acto en el Comité de la Unión Cívica Radical de Seguí. Además puso de relieve a los dirigentes de Paraná Campaña, a la que calificó como “un reducto de los valores radicales”.

“Asumimos el compromiso como parte mayoritaria de la UCR. Nosotros no especulamos. Como dice el gobernador Rogelio Frigerio, hay tres cuestiones fundamentales que nos unen y son que estamos en contra del populismo, la demagogia y la corrupción. Son tres pilares de la Alianza que conformamos para estas elecciones y son parte de la identidad radical”, expresó el actual diputado Nacional y concluyó: “los radicales estamos convencidos que no podemos ir hacia atrás, y que tenemos que fortalecer el gobierno del cual formamos parte”.

Por último, Benedetti valoró el acuerdo con el gobierno nacional y recordó que “además del gasoducto troncal y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, uno de los grandes sueños del Dr. Montiel era que Entre Ríos tuviera sus propios puertos para toda la Mesopotamia. La decisión del presidente, por las gestiones del gobernador Frigerio, de incluir a Entre Ríos en el canal central de la hidrovía va a hacer posible cumplir con ese sueño que tenemos los entrerrianos desde hace tanto tiempo”.