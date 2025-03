Benedetti anunció su intención de volver ser candidato: «me gustaría seguir representando a mi provincia»

El diputado nacional Atilio Benedetti dialogó con el programa «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio de Concordia después de la sesión en la que Cámara Baja convalidó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25 que le permite al gobierno de Javier Milei avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo de facilidades extendidas y aseguró que en esta ocasión apoyó al gobierno nacional sin tener que votar con la nariz tapada.

«Francamente, yo voté convencido de que había que acompañar a este gobierno con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, igual que el radicalismo acompañó en otras oportunidades y particularmente en el 2022 al gobierno de Alberto Fernández, más allá de que luego no sirvieran estos créditos internacionales para estabilizar la economía«, respondió.

Agregó que «lo hice porque creo que era una herramienta más que estaba necesitando este gobierno en esta cruzada que está llevando adelante para estabilizar la economía del país, en esta lucha contra la inflación, en esta lucha por el equilibrio fiscal, pero que esto solo no alcanza, está claro, porque faltan dólares, faltan dólares en la economía», insistió. «Yo lo dije ayer en la Cámara, es un problema recurrente la falta de dólares genuinos en la economía argentina y el gobierno tiene compromisos con el propio Fondo, hay compromisos también con el Banco Central necesita dólares para alimentar los pagos al exterior de numerosas importaciones de insumos que necesita el país», contextualizó.

Argumentó que «así como aprobamos algunas propuestas que tenían que ver con el Blanqueo, ese sí lo voté más con la nariz tapada, porque me parece injusto lo del blanqueo, pero fue una forma de que el gobierno lograra una cantidad importante de dólares que subieron al circuito financiero, más de 20 mil millones. Luego, aprobamos otra propuesta osada, diría yo, que fue lo que se nominó el RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, donde supuestamente iba a haber una lluvia de dólares y la verdad es que han pasado nueve meses de que nosotros aprobamos y la lluvia de dólares no se ve».

Consideró también que el apoyo «era necesario para dar certidumbre en los mercados y que el gobierno pudiera avanzar con tranquilidad en un acuerdo que, vale la pena decirlo, no lo han terminado de cerrar. La gente dice «no votaron una cifra», lo que hay es una preocupación del Fondo por poder cobrar a la Argentina lo que ha otorgado, así que no hay peligro de que se vayan a exceder en este préstamo de facilidades extendidas».

Respecto de cuáles son las posibilidades de que después de brindar estos apoyos al gobierno nacional se pueda avanzar en conseguir las modificaciones estructurales que impacten sobre la economía real, como la reducción o eliminación total de las retenciones a las exportaciones, dijo que «desde el día que asumió el gobierno, tiene un discurso a favor de eliminar las retenciones. Esto no se ha concatenado mucho con la realidad: en primera instancia cuando la ley ómnibus, pretendía aumentarlas, transitoriamente, pero pretendía aumentarlas», recordó y afirmó que «nosotros logramos mediante la acción de legisladores y gobernadores de la Región Centro que no se aumentaran y es cierto que el gobierno dio algunas señales, en algún momento bajó para algunas carnes las alícuotas y ahora en enero, ante una sequía que parecía brava hubo una baja de un 20%».

Afirmó que «queremos que este 20% sea un nuevo techo, que no pueda volver a subirla, está previsto que a lo mejor la suba el 1º de julio, queremos avanzar con alguna ley que al menos ponga este estándar de hoy como nuevo techo, y obviamente con un gradiente de disminución hacia adelante«.

Respecto a si está en elaboración ese proyecto, dijo que «lo que está en elaboración es la síntesis, tenemos seis proyectos, le dimos tratamiento a los seis, de distintos legisladores y de distintos espacios políticos, lo que está en trabajo es unificar y tenemos la expectativa de poder unificar un proyecto simple pero que pueda avanzar». Y acerca de si cuentan con el respaldo legislativo suficiente para superar el probable veto del Poder Ejecutivo, reconoció que «este es el tema también, hay que ir haciendo equilibrio para esquivarle al veto, ya hemos visto que el Ejecutivo no tiene problema en utilizarlo».

Remarcó que la forma más genuina de conseguir dólares para el país es sacarle la pata de encima «a la producción agropecuaria y agroindustrial. Es un sector que podría dar mucho más, que está estancado desde hace 25 años«, afirmó y comparó que «si miramos a los vecinos, Uruguay, Paraguay, ni hablar de Brasil, han duplicado y triplicado sus exportaciones, tanto de granos como de valor agregado o de granos transformados en carne, en el caso de Brasil, carne vacuna, han multiplicado por 4 su stock ganadero, carne porcina y carne aviar son primeros exportadores mundiales».

Destacó que «nosotros tenemos las condiciones y tenemos la tecnología, pero lo que tenemos son trabas. Yo decía ayer (en la sesión del Congreso), en que hablé brevemente, que la forma de obtener dólares, no es el carry trade, ni la especulación con criptomonedas, ni nada de eso, es precisamente liberar, liberar razonablemente a actividades que los pueden generar rápidamente».

Mencionado el tema de las criptomonedas, Lo Que Queda del Día le preguntó respecto de su postura sobre la comisión impulsada en el seno de la Cámara de Diputados para investigar al presidente Javier Milei en relación con el «criptogate» y dijo que «pedimos explicaciones a la Jefatura de Gabinete. Creemos que el gobierno no puede hacerse el distraído» pero advirtió que «algunos pretenden hacer de esto un circo político, nosotros no estamos de acuerdo y lo que queremos es llegar a la verdad». Remarcó que su postura no es favorable a la constitución de la comisión investigadora: «está actuando la justicia», expresó y aunque no lo descartó consideró que «no es el inicio del camino, a lo mejor si fuera necesario será el final de camino» de investigación.

Renovación legislativa

Respecto del proceso electoral que se avecina en el que la provincia de Entre Ríos renovará cinco de sus nueve diputados nacionales, y cómo deben encararlo el Radicalismo y Juntos por Entre Ríos respondió que «Nosotros como radicales estamos formando parte de Juntos por Entre Ríos y mayoritariamente nuestros votantes en la elección presidencial fueron los que apoyaron la posibilidad de que Javier Milei sea el presidente de los argentinos. Entonces, este es un tema que hay que evaluarlo con mucho detenimiento y cuidado y poder poner en una balanza en qué cosas coincidimos y en cuáles cosas no coincidimos».

Remarcó que «no coincidimos en todo, claramente, y nosotros tenemos un respeto por la institucionalidad en lo que a veces el gobierno deja mucho que desear, pero sí estamos coincidiendo en esta necesidad de equilibrar la economía, de tener un Estado que permita actividades privadas y que además las incentive. Así que hay que poner en una balanza coincidencias y disidencias y yo creo que a partir de ahí vamos a poder empezar conversaciones a ver si podemos confluir. Yo no descarto que podamos confluir, pero no es un tema que esté definido».

– ¿A priori no lo espanta entonces la alianza con La Libertad Avanza?

– No, no me espanta porque no sería fusionarnos, en todo caso estamos hablando de una elección legislativa, para nada pienso en una fusión. Es una instancia legislativa.

Nuevo período

El mandato de Atilio Benedetti es uno de los cinco que vence este año. Asumió en julio de 2023 para completar el período para el que había sido electo Rogelio Frigerio en 2021, que renunció para ser candidato a gobernador.

Benedetti fue diputado nacional entre 2009 y 2013 como parte del Acuerdo Cívico y Social, del que formó parte del Radicalismo y ocupó de nuevo la banca entre 2017 y 2021. Acerca de la posibilidad de ver el nombre de Atilio Benedetti en la boleta de estas elecciones, respondió: «me gustaría poder seguir representando a mi provincia, esto lo quiero decir para no usar ningún eufemismo. Ahora, dicho esto, confeccionaremos la lista que sea más representativa y que mejor, en todo caso, cierre para la coyuntura en el momento de elegir». Y agregó: «falta demasiado tiempo».

«Es un honor para nosotros el gringo Azcué»

El diputado Benedetti, delegado entrerriano al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical habló de la situación interna del Radicalismo entrerriano y destacó que hoy su partido integra Juntos por Entre Ríos aliado con el Pro donde dijo «el Radicalismo tiene un rol yo diría casi central, de columna vertebral, un rol muy importante, sin menospreciar ninguna otra fuerza política». «La territorialidad es Radical», destacó y enumeró que «la mitad de los intendentes son radicales, la ciudad de mayor población gobernada por Juntos por Entre Ríos, la gobierna un radical, es un honor para nosotros el Gringo Azcúe ahí en Concordia. Tenemos la mitad de los legisladores, tenemos la vicegobernadora también».

Aseguró que «lamenta» la situación que se vive con la impugnación al intendente Francisco Azcué para presidir el Comité Radical, con quien se solidarizó «por un mal momento que debe estar pasando, por una cuestión totalmente reglamentaria, burocrática, pero que forma parte también del bagaje del Radicalismo que es institucional y hay algunas cuestiones escritas en la Carta Orgánica que pueden interpretarse de una u otra manera».

Dijo que «hay una interpretación (que dice) que no le alcanza la antigüedad, ese es el cuestionamiento que tiene, pero yo a Francisco Azcué lo conozco desde hace muchos años, de cuando me acompañaba cuando yo tuve alguna candidatura a gobernador incluso hace mucho tiempo. Es un dirigente y militante de la Unión Cívica Radical de años, y que en todo caso, como ocupó un cargo en la Justicia, tuvo que hacer lo que la ley establece, que es independizarse del partido político, y lo que está en discusión es si se considera la antigüedad desde el momento que se afilió, hace muchísimos años, o si se considera cuando volvió a afiliarse. Estamos discutiendo una formalidad, yo diría menor«, consideró.

Abogó porque «tengamos la instancia de poder trabajar en el Congreso Partidario, donde no tengo dudas cuál va a ser el resultado», sin que la discusión llegue a judicializarse. «Hay que buscar que la Justicia Electoral no se expida antes de una convocatoria del Congreso, yo quiero trabajar por un congreso que tenga un resultado positivo para resolver esta situación», insistió.

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio