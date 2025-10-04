Benedetti y Ferraro presentaron un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios con estándares ambientales

La iniciativa fue elaborada en conjunto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un espacio que nuclea a más de 80 instituciones públicas y privadas. Además, cuenta con un fuerte respaldo parlamentario, ya que fue acompañada por más de 25 legisladores de distintos bloques políticos.
“Este proyecto no es sólo una respuesta a las demandas sociales, sino una apuesta estratégica al futuro del sistema agroalimentario argentino, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”, afirmó Benedetti.
Puntos centrales del proyecto
Buenas Prácticas de Aplicación (BPA): uso de equipos registrados, aplicación en condiciones meteorológicas adecuadas, respeto de zonas de resguardo y bajo receta profesional.
Zonas sensibles, de exclusión y amortiguamiento: fijación de distancias mínimas para proteger a poblaciones, escuelas rurales, cursos de agua y áreas naturales.
Capacitación obligatoria: formación periódica para aplicadores, asesores y fiscalizadores.
Trazabilidad y transparencia: obligación de respaldo digital de cada aplicación mediante receta electrónica.
Control estricto: sólo se podrán utilizar insumos autorizados por SENASA, con verificación técnica periódica de equipos.
Gestión ambiental post consumo: prohibición de descargas en cursos de agua y cumplimiento de la Ley de Envases Vacíos (27.279).
Régimen sancionatorio: establecimiento de multas, apercibimientos y clausuras según la gravedad de la infracción.
El proyecto fue acompañado por legisladores de diferentes bloques, entre ellos Carlos D’Alessandro, Martín Ardohain, María Luisa Chomiak, Pablo Juliano, Fabio Quetglas, Juan Manuel López, Germana Figueroa Casas, Martín Maquieyra, Yamila Ruiz, Luis Alberto Picat, Martín Yeza, Roberto Sánchez, Victoria Borrego, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Mónica Frade, Oscar Agost Carreño, Mariano Campero, Marcela Colli, Francisco Morchio, Marcela Campagnoli, Danya Tavela, Héctor Baldassi, Florencio Randazzo, Mario Barletta y Soledad Carrizo.
Con esta propuesta, los autores buscan avanzar hacia un marco normativo que compatibilice la producción agroalimentaria con el cuidado del ambiente y la salud de las comunidades rurales.
Redaccion de 7Paginas