7PAGINAS

Miércoles 22 de abril de 2026
Facebook Instagram
Menú

Beneficio para municipales de Concordia: el sindicato STEMC lanza importantes descuentos en kinesiología

El gremio que nuclea a los empleados municipales de Concordia cerró un acuerdo estratégico con el Licenciado Facundo Moreno. Los afiliados podrán acceder a rehabilitación especializada y masoterapia con tarifas diferenciales.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales de Concordia (STEMC) continúa sumando beneficios para sus integrantes. En esta oportunidad, las autoridades del gremio confirmaron a 7Páginas la firma de un convenio de colaboración con el Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Facundo Moreno, destinado a facilitar el acceso a servicios de salud de alta calidad para los afiliados y sus familias.

A través de este acuerdo, los municipales de Concordia contarán con importantes descuentos en una amplia gama de tratamientos fundamentales para la recuperación física y el bienestar general.

Especialidades incluidas

El convenio abarca diversas áreas de atención, permitiendo que los beneficiarios reciban tratamientos específicos según su necesidad:

Rehabilitación Traumatológica: Ideal para la recuperación de lesiones óseas, musculares o articulares.

Rehabilitación Neurológica y Respiratoria: Atención especializada para pacientes con afecciones crónicas o agudas.

Gimnasia Kinésica para Adultos Mayores: Un espacio pensado para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la tercera edad.

Masoterapia: Masajes terapéuticos para el alivio del dolor y la tensión muscular.

Compromiso con el afiliado

Desde la conducción del STEMC destacaron que este tipo de acuerdos forman parte de una política de gestión orientada a cuidar el bolsillo del trabajador municipal sin descuidar la atención sanitaria. «Lograr que nuestros afiliados accedan a profesionales capacitados con costos diferenciales es una prioridad para el sindicato», señalaron.

Consultas y turnos

Los interesados en acceder a estos beneficios o consultar sobre la cartilla de prestaciones pueden comunicarse directamente con el profesional al siguiente número:

Teléfono de consultas: 345 495-0741