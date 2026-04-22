Beneficio para municipales de Concordia: el sindicato STEMC lanza importantes descuentos en kinesiología

El Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales de Concordia (STEMC) continúa sumando beneficios para sus integrantes. En esta oportunidad, las autoridades del gremio confirmaron a 7Páginas la firma de un convenio de colaboración con el Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Facundo Moreno, destinado a facilitar el acceso a servicios de salud de alta calidad para los afiliados y sus familias.

A través de este acuerdo, los municipales de Concordia contarán con importantes descuentos en una amplia gama de tratamientos fundamentales para la recuperación física y el bienestar general.

Especialidades incluidas

El convenio abarca diversas áreas de atención, permitiendo que los beneficiarios reciban tratamientos específicos según su necesidad:

Rehabilitación Traumatológica: Ideal para la recuperación de lesiones óseas, musculares o articulares.

Rehabilitación Neurológica y Respiratoria: Atención especializada para pacientes con afecciones crónicas o agudas.

Gimnasia Kinésica para Adultos Mayores: Un espacio pensado para mejorar la movilidad y la calidad de vida en la tercera edad.

Masoterapia: Masajes terapéuticos para el alivio del dolor y la tensión muscular.

Compromiso con el afiliado

Desde la conducción del STEMC destacaron que este tipo de acuerdos forman parte de una política de gestión orientada a cuidar el bolsillo del trabajador municipal sin descuidar la atención sanitaria. «Lograr que nuestros afiliados accedan a profesionales capacitados con costos diferenciales es una prioridad para el sindicato», señalaron.

Consultas y turnos

Los interesados en acceder a estos beneficios o consultar sobre la cartilla de prestaciones pueden comunicarse directamente con el profesional al siguiente número:

Teléfono de consultas: 345 495-0741