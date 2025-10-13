Benegas Lynch visitó Federación y se reunió con dirigentes libertarios locales

En el marco de su visita, Benegas Lynch también participó del streaming de EduCast, donde compartió ideas y propuestas vinculadas al futuro de Entre Ríos, en sintonía con los lineamientos de La Libertad Avanza.

El encuentro contó además con la presencia del candidato a diputado Darío Schneider, referente de la UCR, con quien los libertarios comparten la alianza electoral Lista 502, destacando el compromiso de trabajar de manera conjunta “por un cambio real” en la provincia.

“Seguimos sumando fuerzas y escuchando a los vecinos, convencidos de que el camino se construye con diálogo y trabajo en equipo”, expresaron desde el espacio libertario de Federación, tras la visita del candidato nacional.

