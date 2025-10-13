7PAGINAS

Lunes 13 de octubre de 2025
Benegas Lynch visitó Federación y se reunió con dirigentes libertarios locales

Durante su paso por la ciudad de Federación, el candidato a senador nacional Joaquín Benegas Lynch mantuvo encuentros con referentes libertarios locales y recorrió distintos comercios de la zona, donde dialogó con vecinos y emprendedores sobre la realidad económica y social de la provincia.
En el marco de su visita, Benegas Lynch también participó del streaming de EduCast, donde compartió ideas y propuestas vinculadas al futuro de Entre Ríos, en sintonía con los lineamientos de La Libertad Avanza.

El encuentro contó además con la presencia del candidato a diputado Darío Schneider, referente de la UCR, con quien los libertarios comparten la alianza electoral Lista 502, destacando el compromiso de trabajar de manera conjunta “por un cambio real” en la provincia.

“Seguimos sumando fuerzas y escuchando a los vecinos, convencidos de que el camino se construye con diálogo y trabajo en equipo”, expresaron desde el espacio libertario de Federación, tras la visita del candidato nacional.

