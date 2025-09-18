Benítez reclamó a Frigerio la reparación del acceso a Puerto Yeruá: “El ajuste lo está pagando el pueblo”

“El ajuste lo está pagando el pueblo que merece una ruta normal”, remarcó el jefe comunal en su mensaje, en el que advierte sobre el deterioro del tramo de 16,9 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 14 con Puerto Yeruá, el cual presenta sectores críticos que representan un riesgo constante para vecinos, turistas y trabajadores.

Benítez recordó que, a pesar de los anuncios realizados por el gobierno provincial, “ya han pasado más de 20 meses de gestión y no se ha mejorado ni un centímetro cuadrado de la ruta”. En particular, señaló la gravedad de los socavones en los kilómetros 5 y 6, que exponen a los conductores a la posibilidad de accidentes graves.

El intendente destacó que la comunidad ha sido paciente, pero que la situación ya es insostenible, “Fuimos prudentes en los tiempos de los anuncios, pero hasta hoy solo escuchamos cantos de sirena de obras que no existen. Gobernador, póngase la mano en el corazón y tenga empatía con nuestros vecinos”, reclamó.

En abril de este año, el gobierno provincial anunció la licitación de obras sobre más de 222 kilómetros de rutas entrerrianas, incluyendo el acceso a Puerto Yeruá, con un presupuesto oficial de $26.518 millones. Sin embargo, el proceso burocrático y la adjudicación de la empresa responsable siguen siendo una incógnita.

Benítez subrayó que la rehabilitación del acceso es clave no solo para garantizar la seguridad vial y la conectividad, sino también para acompañar el desarrollo turístico de Puerto Yeruá, localidad en crecimiento por su entorno natural y sus propuestas de actividades al aire libre.

“La gente lo eligió para dar respuestas que hoy evidentemente no las tiene”, concluyó el intendente en su nota dirigida al gobernador, solicitando medidas concretas y urgentes para resolver una problemática que afecta directamente a toda la comunidad.