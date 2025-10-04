Benítez y Giampaolo: “La única opción peronista está en la lista 501, pero tambien recibimos apoyo de radicales desencantados”

Benítez explicó que estas charlas tienen un doble objetivo: “Por un lado, estamos capacitando a los fiscales y enseñando a la comunidad cómo se vota con esta nueva modalidad. Mucha gente aún no sabe que la boleta no estará en sus domicilios, sino que se entrega en la mesa, firmada por el presidente, y allí cada votante debe marcar con una cruz a los candidatos que elija. Por otro lado, aprovechamos para llevar el mensaje de nuestro espacio, Fuerza Entre Ríos, con la lista 501 que encabezan Beto Val y Guillermo Michel”.

Giampaolo, en tanto, destacó que el trabajo trasciende al justicialismo: “Estamos recorriendo barrios y localidades donde también se acercan radicales desencantados, vecinos de otros partidos e incluso movimientos sociales. Muchos nos dicen que se sienten defraudados con cómo se manejaron las listas en Juntos por el Cambio y con la alianza de Frigerio con Karina Milei. Eso ha generado que sectores que nunca nos acompañaron hoy se sumen a nuestras reuniones y quieran militar con nosotros”.

Críticas al gobierno y llamado a la unidad

Los dirigentes coincidieron en que el actual modelo de gobierno nacional “ha sumido a la población en una crisis profunda”. Benítez señaló que en la zona rural “los salarios son muy bajos, el trabajo escasea, la plata no alcanza y los servicios están cada vez más caros. Si no fuera por la asistencia de los municipios, muchas familias directamente no tendrían para comer”.

Giampaolo agregó que, pese a la apatía inicial de la gente, tras las últimas elecciones en Corrientes y Buenos Aires “se percibe un renacer del peronismo, con la vuelta de militantes históricos y el entusiasmo de muchos sectores que ven en la lista 501 la oportunidad de poner un freno al ajuste”.

Respecto a la situación interna del PJ, ambos aseguraron que hoy predomina una “unidad genuina” en torno a los principales candidatos. “La única opción del peronismo es Fuerza Entre Ríos. Todos los dirigentes más importantes del departamento Concordia estamos encolumnados detrás de esta lista, porque entendemos que se necesita dar un mensaje claro a la sociedad y frenar la locura que se está viviendo con Milei y Frigerio”, expresó Benítez.

Finalmente, Giampaolo concluyó: “Más allá de los nombres, el peronismo es un movimiento que vuelve a ponerse en marcha. Y en ese movimiento también se están sumando radicales, independientes y sectores sociales que buscan una alternativa real. Estamos convencidos de que el 26 de octubre la lista 501 será la expresión genuina de esa esperanza”.

Redaccion de 7Paginas