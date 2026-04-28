Benito Legerén: tras varios años de abandono, el municipio recuperó el playón deportivo del barrio “El Mondongo”

Este lunes, el barrio El Mondongo de Benito Legerén vivió una jornada de celebración. El intendente Francisco Azcué visitó la zona para dejar oficialmente inaugurada la puesta en valor del playón deportivo local, una obra que nació de la escucha directa a los pedidos de los vecinos, quienes se veían impedidos de realizar actividades recreativas debido al avanzado estado de deterioro del predio.

La intervención se realizó íntegramente con recursos y mano de obra municipal, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Transformación de un espacio abandonado

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, recordó el estado previo del lugar: «Lo que existía era un playón fracturado, lleno de pasto y en total abandono». Para revertir esta situación, trabajaron de forma articulada el Departamento de Comisiones Vecinales, la Dirección de Arquitectura y el Departamento de Albañilería. «Hoy el playón está completamente nuevo», subrayó Sastre.

Por su parte, el intendente Azcué vinculó esta obra con el ordenamiento administrativo que lleva adelante su gestión: «Estamos llevando adelante este plan luego de dos años de ordenar y bajar el gasto del municipio. Hacemos asfalto, agua y cloacas, pero también políticas de desarrollo humano. Queremos un modelo de ciudad donde el vecino no le deba nada a ningún político y tenga oportunidades para crecer».

Deporte y contención familiar

La recuperación del espacio físico vendrá acompañada de contenido social. La subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, adelantó que el municipio dispondrá de un profesor de educación física para coordinar las actividades. «Es importante ver el entusiasmo de los chicos; este es un lugar para que toda la familia comparta», señaló.

Luis González, presidente de la Comisión Vecinal, agradeció la respuesta municipal y destacó la importancia preventiva del deporte: «Nuestra idea es que los chicos puedan hacer básquet, vóley y fútbol 5. Con esto, en vez de que anden en la calle, están haciendo deporte».

Del encuentro participaron también el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, concejales y un nutrido grupo de familias de Benito Legerén que ya comenzaron a disfrutar del renovado espacio.

Con información de prensa municipal

Redacción 7Paginas