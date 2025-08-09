7PAGINAS

Sábado 9 de agosto de 2025
Benito Legeren vive un fin de semana a puro Enduro con la clásica “Dos Horas”

El rugir de los motores volvió a sentirse en Benito Legeren, al sur de Concordia, con la llegada de pilotos y equipos para disputar la quinta fecha del Campeonato del Litoral Argentino Enduro (LAE). El tradicional evento, conocido como las Dos Horas de Legeren, marca el retorno de la actividad para la disciplina en la región.
Redacción 7Paginas

La acción comenzó este sábado 9 con la llegada de los competidores y los entrenamientos libres, que se desarrollaron entre las 14:00 y las 16:30 horas. El plato fuerte será este domingo 10, con la carrera principal que mantiene su formato clásico: se define por tiempo y no por vueltas, con una duración aproximada de dos horas para el líder.

El circuito, de unos 13 kilómetros, ofrece un recorrido variado y exigente, con sectores de canteras de arena, senderos en el bajo y el infaltable paso por el interior de las estructuras de la fábrica, un atractivo que siempre deja postales únicas para el público y los fotógrafos.

Además, la Escuela LAE tendrá un espacio destacado dentro del evento, brindando actividad para las categorías formativas y fomentando el desarrollo de nuevos talentos del enduro.

Las carreras del domingo están previstas para comenzar a las 10:00, prometiendo un espectáculo cargado de adrenalina y emoción para los amantes del deporte motor.

