Benito Legeren vive un fin de semana a puro Enduro con la clásica “Dos Horas”

La acción comenzó este sábado 9 con la llegada de los competidores y los entrenamientos libres, que se desarrollaron entre las 14:00 y las 16:30 horas. El plato fuerte será este domingo 10, con la carrera principal que mantiene su formato clásico: se define por tiempo y no por vueltas, con una duración aproximada de dos horas para el líder.

El circuito, de unos 13 kilómetros, ofrece un recorrido variado y exigente, con sectores de canteras de arena, senderos en el bajo y el infaltable paso por el interior de las estructuras de la fábrica, un atractivo que siempre deja postales únicas para el público y los fotógrafos.

Además, la Escuela LAE tendrá un espacio destacado dentro del evento, brindando actividad para las categorías formativas y fomentando el desarrollo de nuevos talentos del enduro.

Las carreras del domingo están previstas para comenzar a las 10:00, prometiendo un espectáculo cargado de adrenalina y emoción para los amantes del deporte motor.

Redaccion de 7Paginas