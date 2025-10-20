7PAGINAS

Lunes 20 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Benito Leibovich disertará en Concordia sobre cómo diferenciarse en tiempos de crisis

El reconocido autor y especialista en desarrollo humano y estrategia empresarial, Benito Leibovich, brindará una disertación el jueves 23 de octubre, en el Centro de Convenciones de Concordia, bajo el título “Cómo diferenciarse en tiempos de crisis”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La actividad, organizada por el Concejo Deliberante de Concordia, está dirigida a empresarios, profesionales, emprendedores y público en general, y promete ser una jornada de alto impacto formativo y motivacional.

Durante su exposición, Leibovich abordará tres ejes fundamentales para la resiliencia organizacional: el desarrollo humano, el liderazgo efectivo y la comunicación estratégica. A partir de su vasta experiencia y de los conceptos desarrollados en su obra, ofrecerá herramientas prácticas para que las organizaciones puedan transformar los desafíos económicos y sociales en oportunidades de crecimiento y diferenciación.

El evento se desarrollará de 15:00 a 17:00 horas, y la inscripción es gratuita pero obligatoria debido al cupo limitado del salón. Los interesados deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/fY6fgL6ZsySwTeuh9

Desde la organización se destacó que esta propuesta busca fortalecer la competitividad local y brindar a la comunidad empresarial de Concordia un espacio de reflexión e intercambio en torno a las estrategias necesarias para sostenerse y crecer en contextos adversos.

 