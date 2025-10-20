Benito Leibovich disertará en Concordia sobre cómo diferenciarse en tiempos de crisis

La actividad, organizada por el Concejo Deliberante de Concordia, está dirigida a empresarios, profesionales, emprendedores y público en general, y promete ser una jornada de alto impacto formativo y motivacional.

Durante su exposición, Leibovich abordará tres ejes fundamentales para la resiliencia organizacional: el desarrollo humano, el liderazgo efectivo y la comunicación estratégica. A partir de su vasta experiencia y de los conceptos desarrollados en su obra, ofrecerá herramientas prácticas para que las organizaciones puedan transformar los desafíos económicos y sociales en oportunidades de crecimiento y diferenciación.

El evento se desarrollará de 15:00 a 17:00 horas, y la inscripción es gratuita pero obligatoria debido al cupo limitado del salón. Los interesados deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/fY6fgL6ZsySwTeuh9

Desde la organización se destacó que esta propuesta busca fortalecer la competitividad local y brindar a la comunidad empresarial de Concordia un espacio de reflexión e intercambio en torno a las estrategias necesarias para sostenerse y crecer en contextos adversos.