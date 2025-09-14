Berthet cruzó con dureza a Gaillard por sus críticas a Frigerio y recordó la “truchada” de la Ruta 38

Si bien el mal estado de la traza es inocultable, lo que sorprendió fue la durísima réplica que llegó desde el mismo espacio político. El ex senador y diputado provincial Hugo Berthet recordó que la obra fue ejecutada durante la gestión de Sergio Urribarri —padrino político de Gaillard—, con una calidad deficiente que provocó que la carpeta asfáltica comenzara a desintegrarse apenas inaugurada.

“Fue Urribarri quien pergeñó que esta ruta se hiciera de manera precaria, con materiales de segunda, aunque se cobraron como si fueran de primera. El silencio estruendoso de quienes conocían esta irregularidad, como el entonces senador Lucas Larrarte y el intendente de San Salvador, el Tero Berthet, los convierte en cómplices”, disparó el ex legislador.

Berthet fue más allá y aseguró que lo que Gaillard pretendía instalar como un golpe político contra Frigerio terminó volviéndose en su contra. “No critiquen a la candidata a senadora. Ella estaba en Buenos Aires cuando un gobernador hizo la truchada de la Ruta 38 con el silencio cómplice del intendente y del senador. Pasaron ocho años de otro gobernador, hubo accidentes y se perdieron vidas humanas. Soy peronista, esa es la diferencia con Gaillard, radical del pueblo. Borra ese video chantapufi”, sentenció.

El cruce dejó al descubierto que, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo entrerriano vive una suerte de interna a cielo abierto, donde distintas facciones no solo se disputan el presente sino que también tantean terreno hacia 2027. Mientras tanto, el reclamo social por el estado de las rutas de Entre Ríos sigue creciendo, sin que aún aparezcan respuestas concretas.

Con informacion del portal Ricardo David

