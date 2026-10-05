¡Bicampeones! Pelichero y Brunini, del Nikaia Team, volvieron a conquistar el circuito Provincial de Duatlon Jeep

El deporte concordiense volvió a celebrar una destacada conquista. Eduardo Pelichero y Ana María Brunini, representantes del Nikaia Team, se consagraron nuevamente campeones del Duatlón Provincial, tras una temporada en la que demostraron su protagonismo y ratificaron los títulos obtenidos el año pasado.

El cierre del campeonato se vivió este domingo en Villa del Rosario, donde Pelichero se quedó con la victoria en la última fecha y aseguró la corona provincial 2026. En la categoría femenina, Brunini ya había obtenido el título de manera anticipada, por lo que la jornada sirvió para completar una nueva consagración del equipo concordiense.

Pelichero mostró su jerarquía en la última fecha

El representante de Concordia tuvo una actuación sobresaliente en Villa del Rosario, donde marcó diferencias respecto de sus rivales y se quedó con el triunfo en la competencia que puso punto final a la temporada.

La lucha por los puestos restantes del podio también ofreció un gran espectáculo. El uruguayense Federico Rode protagonizó un impresionante sprint final y logró superar por una diferencia mínima al concordiense Federico Álvarez, en una definición que mantuvo la emoción hasta los últimos metros.

Con ese resultado, Rode se quedó con el subcampeonato provincial, mientras que Marino Villalba, también del Nikaia Team, completó el tercer lugar de las posiciones finales.

De esta manera, Pelichero coronó una temporada de alto nivel con una victoria que le permitió celebrar el campeonato provincial ante sus rivales y el público presente.

Ana María Brunini volvió a ser la mejor

En la rama femenina, Ana María Brunini ya había asegurado la consagración provincial antes de la última fecha, gracias a su desempeño a lo largo del calendario.

La representante del Nikaia Team volvió a demostrar su regularidad y capacidad competitiva para quedarse con el título y repetir la conquista de la temporada anterior.

Así, el equipo concordiense cerró el año con sus tres principales referentes nuevamente en lo más alto del campeonato, consolidando una destacada presencia en el duatlón entrerriano.

Un cierre de temporada con una gran celebración

Una vez finalizada la competencia, los protagonistas, organizadores y acompañantes se trasladaron al salón Hawai, donde se realizó el tradicional almuerzo de coronación.

La celebración reunió a unas 140 personas en un salón colmado, en una jornada que combinó camaradería, emoción y reconocimiento al esfuerzo de los deportistas.

Durante el encuentro se entregaron premios a las distintas categorías, se realizaron sorteos y el momento más esperado llegó con la coronación de los campeones de la temporada 2026.

La intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, y el director de Deportes, Franco Dalpra, también acompañaron la actividad, que fue valorada positivamente por los presentes.

La ACPС ya piensa en el triatlón

Con la consagración de los campeones y la premiación de todas las categorías, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (ACPC) cerró una nueva edición del Duatlón Provincial.

La temporada 2026 llegó a su fin con una jornada deportiva y social que dejó grandes actuaciones y definiciones emocionantes, además de ratificar el protagonismo de los representantes del Nikaia Team.

Ahora, la organización comenzará a preparar el próximo desafío: la temporada de triatlón, que volverá a convocar a los atletas de la región en una nueva etapa del calendario deportivo.

Para Pelichero y Brunini, en tanto, el cierre no pudo ser mejor: dos campeones concordienses, dos títulos consecutivos y una nueva celebración para el Nikaia Team.

Con información de prensa A,C.P,C

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