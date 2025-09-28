Bici policías detuvieron a una banda de delincuentes que habían robado en la costanera de Concordia

Según informaron fuentes consultadas por 7Paginas, los efectivos advirtieron a un grupo de cinco hombres que se retiraban de manera apresurada del interior de un boliche ubicado en avenida Costanera y Carriego, transportando una caja de bebidas y una mochila cargada.

Al dirigirse al lugar, los uniformados constataron que la puerta de ingreso del local había sido forzada y presentaba daños. Inmediatamente, uno de los bici policías inició el seguimiento de los sospechosos, dando aviso a la Comisaría Primera.

En pocos minutos, los móviles de la seccional acudieron a la zona y lograron interceptar a los delincuentes, quienes fueron reducidos y trasladados a dependencias policiales. Además, se secuestraron las bebidas alcohólicas sustraídas como parte del procedimiento.