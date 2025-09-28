7PAGINAS

Domingo 28 de septiembre de 2025
Bici policías detuvieron a una banda de delincuentes que habían robado en la costanera de Concordia

Durante la madrugada de este domingo, personal policial que realizaba patrullajes preventivos en bicicleta en la zona de la costanera de Concordia logró la detención de cinco sujetos que acababan de cometer un ilícito.
Según informaron fuentes consultadas por 7Paginas, los efectivos advirtieron a un grupo de cinco hombres que se retiraban de manera apresurada del interior de un boliche ubicado en avenida Costanera y Carriego, transportando una caja de bebidas y una mochila cargada.

Al dirigirse al lugar, los uniformados constataron que la puerta de ingreso del local había sido forzada y presentaba daños. Inmediatamente, uno de los bici policías inició el seguimiento de los sospechosos, dando aviso a la Comisaría Primera.

En pocos minutos, los móviles de la seccional acudieron a la zona y lograron interceptar a los delincuentes, quienes fueron reducidos y trasladados a dependencias policiales. Además, se secuestraron las bebidas alcohólicas sustraídas como parte del procedimiento.