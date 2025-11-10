Biel Parrado, formado en el club Salto Grande, marcó su primer gol con Gimnasia y Esgrima de La Plata

Parrado, que se inició futbolísticamente en la institución concordiense, atraviesa un gran presente en el club platense y empieza a consolidarse como una de las promesas del equipo juvenil. Su tanto llegó en un partido clave, ya que el jugador venía buscando sumar minutos y reencontrarse con su mejor nivel.

“Fue un gol muy importante para mí, porque venía trabajando mucho para tener esta oportunidad. Quiero agradecerle a mi familia por el apoyo y también enviarle un saludo muy grande al Club Salto Grande, que siempre me acompañó desde la distancia”, expresó el jugador en diálogo con un medio local.

Biel nació en España, pero desde pequeño se radicó en Concordia, donde comenzó a jugar al fútbol en las categorías formativas de Salto Grande y cursó sus primeros años de secundaria en el colegio San Antonio. Desde allí dio el salto hacia Gimnasia, donde continúa su desarrollo deportivo.

El club Salto Grande, una cantera reconocida por su aporte al fútbol profesional, suma con Parrado las expectativas de anotar un nuevo nombre en el futbol nacional, como Marcos Senesi, Lucas Robertone y Leonardo Godoy, entre otros.