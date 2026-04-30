Bienestar y naturaleza: Invitan a una jornada de yoga gratuita en la Plaza 25 de Mayo

La Municipalidad de Concordia continúa promoviendo el uso de los espacios públicos como centros de recreación y salud. En esta oportunidad, a través del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, se invita a los vecinos a participar de una Jornada de Yoga al Aire Libre, una actividad pensada para el equilibrio físico y emocional en pleno centro de la ciudad.

La cita será el domingo 3 de mayo, a las 16:00 horas, teniendo como punto de encuentro el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. La práctica estará coordinada por la profesora María Noemí Oneto y, según destacaron desde la organización, no se requiere experiencia previa para participar.

Salud y participación comunitaria

Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, resaltó la importancia de generar estos ámbitos de encuentro: «El objetivo es acercar actividades accesibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida y fortalecer los vínculos sociales en un entorno saludable», expresó.

La jornada está diseñada para que personas de todas las edades puedan reconectar con su cuerpo y su respiración, promoviendo la relajación en contacto con la naturaleza del parque urbano.

Recomendaciones para los asistentes

Al ser una actividad libre y gratuita, desde el municipio brindaron algunas recomendaciones para que los asistentes disfruten de la tarde con total comodidad:

Elementos: Se sugiere llevar una manta, colchoneta (mat) o sillón.

Hidratación: No olvidar agua o equipo de mate.

Comodidad: Asistir con ropa cómoda que permita el movimiento.