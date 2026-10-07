Billordo llega a Concordia con una noche de indie folk punk junto a Dan Solo

La escena independiente tendrá una nueva cita este viernes 9 de octubre en Concordia, con la presentación de Billordo, músico de indie folk punk acústico oriundo de La Plata, quien llegará a la ciudad para ofrecer un show en formato solista.

El Show comenzará a las 23 horas en Bar del Hostel, con la participación del músico concordiense Dan Solo, representante de la propuesta acústica pop punk local. Las entradas se podrán adquirir directamente en puerta.

26 años de trayectoria y 20 discos

Billordo cuenta con una extensa trayectoria dentro del circuito independiente. A lo largo de 26 años de carrera editó 20 discos y desarrolló una propuesta caracterizada por la independencia artística y el formato acústico.

En sus presentaciones se muestra únicamente con voz y guitarra, una elección que sostiene su recorrido por fuera de los circuitos tradicionales de la industria musical.

Su carrera también lo llevó a presentarse en numerosos escenarios de Argentina y distintos países de Latinoamérica y Europa, entre ellos Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, España, Francia, Alemania, Holanda, República Checa, Austria, Dinamarca, Italia, Escocia, Inglaterra, Gales, Noruega, Suecia y Suiza, entre otros.

Una larga lista de escenarios compartidos

Durante su trayectoria, Billordo compartió fechas y escenarios con artistas y bandas de diferentes generaciones y estilos de la música independiente.

Entre ellos aparecen Leo García, El Mató a un Policía Motorizado, Daniel Melero, Miranda!, Palo Pandolfo, Rosario Bléfari, Boom Boom Kid, Flema, Juana La Loca, Loquero, Katarro Vandáliko, Nerdkids, Los Látigos, Peligrosos Gorriones, Massacre, Francisco Bochatón, Eterna Inocencia, Expulsados, Edu Schmidt, Jaime Sin Tierra, Fantasmagoria, DDT, She Devils y Checha Superuva, entre muchos otros.

La noche también tendrá como protagonista a Dan Solo, músico de Concordia que se presentará con su propuesta de acústico pop punk.

La combinación de ambas propuestas busca generar una noche vinculada al circuito independiente, con un formato íntimo y directo.

Billordo y Dan Solo se presentarán este viernes 9 de octubre, desde las 23, en Bar del Hostel, Concordia. Las entradas estarán disponibles en puerta.

Redaccion de 7Paginas