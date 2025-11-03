Blanzaco destacó el trabajo de CAFESG para mejorar los hospitales de la región

Tras la recorrida, el ministro Blanzaco destacó ante un cronista de 7Paginas el trabajo articulado entre el Ministerio, CAFESG y los equipos locales. “Es un hospital con muchos años que requiere mantenimiento y actualización. En eso la ayuda de CAFESG es fundamental. Venimos trabajando desde el año pasado con proyectos que priorizamos junto con ellos, y lo importante es que se resuelven rápido y en beneficio de la comunidad”, señaló.

Sobre las obras licitadas en Colón y Concepción del Uruguay, Blanzaco explicó que en el hospital San Benjamín se avanzará en la refuncionalización de la sala de hombres, mientras que en el Urquiza se trasladarán los servicios de oncología y hemoterapia a planta baja, para mejorar la accesibilidad. “Estamos muy contentos, son proyectos que van a ejecutarse pronto”, afirmó.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, precisó que la inversión prevista es de 220 millones de pesos para Colón y 600 millones de pesos para Concepción del Uruguay. “También iniciamos la primera etapa en el hospital Felipe Heras, y esperamos continuar con dos etapas más el próximo año. No sólo vemos la necesidad, sino la importancia de que este hospital funcione plenamente”, destacó.

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, subrayó el valor del trabajo conjunto con el gobierno provincial. “Nuestro gobernador ha decidido que los recursos de CAFESG se destinen prioritariamente a escuelas y hospitales, algo que celebro. Es una política clara de fortalecimiento institucional y de inversión en infraestructura social. Hoy acompañamos al nuevo director del hospital, Toni Sansó, y celebramos que los recursos lleguen a donde deben llegar”, expresó.

Finalmente, Juan Ramón “Toni” Sansó, director del hospital Felipe Heras, resaltó la importancia de las obras: “Es muy importante contar con el acompañamiento del ministro, del intendente y de CAFESG. Todo lo que se está haciendo en esta primera etapa, y lo que vendrá después, es en beneficio de los pacientes y del servicio que brinda el hospital a la comunidad”.

Redacción de 7Paginas