Boca Juniors realizará prueba oficial de jugadores en Colonia Ayuí: fechas, horarios y requisitos

La actividad se llevará a cabo en el Club Atlético 9 de Julio, ubicado en Próspero Bovino 244, Colonia Ayuí, Departamento Concordia.

Cronograma de pruebas

Martes 2 de septiembre

09:00 hs – Categoría 2010

10:00 hs – Categoría 2013

11:00 hs – Categoría 2014

14:00 hs – Categoría 2011

15:00 hs – Categoría 2016

16:00 hs – Categoría 2017

Miércoles 3 de septiembre

09:00 hs – Categoría 2012

10:00 hs – Categoría 2015

Traslados en colectivo

Las salidas serán desde Av. San Lorenzo Oeste 570, Concordia, hacia el Club Atlético 9 de Julio.

Martes 2 de septiembre

Categorías 2010 y 2013 → Salida: 07:45 hs / Regreso: 11:00 hs

Categorías 2014 y 2011 → Salida: 10:00 hs / Regreso: 15:00 hs

Categorías 2016 y 2017 → Salida: 14:00 hs / Regreso: 17:00 hs

Miércoles 3 de septiembre

Categoría 2012 → Salida: 07:45 hs / Regreso: 10:30 hs

Categoría 2015 → Salida: 09:30 hs / Regreso: 12:00 hs

Para confirmar lugar en el micro, los interesados deberán comunicarse al +54 9 3454 07-7950.

Requisitos importantes

No se podrá realizar la prueba con indumentaria de clubes de Primera División.

El ingreso será exclusivo para jugadores previamente inscriptos; no se permitirá público general.

Con esta convocatoria, Boca Juniors busca descubrir nuevos talentos en la región, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de mostrarse ante uno de los clubes más importantes de Argentina.

