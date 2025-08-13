Boca Juniors realizará prueba oficial de jugadores en Colonia Ayuí: fechas, horarios y requisitos

La actividad se llevará a cabo en el Club Atlético 9 de Julio, ubicado en Próspero Bovino 244, Colonia Ayuí, Departamento Concordia.
Cronograma de pruebas
Martes 2 de septiembre
09:00 hs – Categoría 2010
10:00 hs – Categoría 2013
11:00 hs – Categoría 2014
14:00 hs – Categoría 2011
15:00 hs – Categoría 2016
16:00 hs – Categoría 2017
Miércoles 3 de septiembre
09:00 hs – Categoría 2012
10:00 hs – Categoría 2015
Traslados en colectivo
Las salidas serán desde Av. San Lorenzo Oeste 570, Concordia, hacia el Club Atlético 9 de Julio.
Martes 2 de septiembre
Categorías 2010 y 2013 → Salida: 07:45 hs / Regreso: 11:00 hs
Categorías 2014 y 2011 → Salida: 10:00 hs / Regreso: 15:00 hs
Categorías 2016 y 2017 → Salida: 14:00 hs / Regreso: 17:00 hs
Miércoles 3 de septiembre
Categoría 2012 → Salida: 07:45 hs / Regreso: 10:30 hs
Categoría 2015 → Salida: 09:30 hs / Regreso: 12:00 hs
Para confirmar lugar en el micro, los interesados deberán comunicarse al +54 9 3454 07-7950.
Requisitos importantes
No se podrá realizar la prueba con indumentaria de clubes de Primera División.
El ingreso será exclusivo para jugadores previamente inscriptos; no se permitirá público general.
Con esta convocatoria, Boca Juniors busca descubrir nuevos talentos en la región, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de mostrarse ante uno de los clubes más importantes de Argentina.
Por Lolo Alanis
Redaccion de 7Paginas