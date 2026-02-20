Bodega Pampa Azul invita a una novedosa degustación en tiempos de vendimia

En este contexto, desde Concordia surge una propuesta diferente. Bodega Pampa Azul realizó recientemente su primera “cata vertical”, una experiencia poco frecuente en la provincia y que marca un hito en la vitivinicultura local.

¿Qué es una cata vertical?

La cata vertical consiste en degustar distintas añadas de un mismo vino, elaboradas por el mismo productor. El ejercicio permite apreciar la evolución del producto a lo largo del tiempo, identificar matices, cambios en aromas, estructura y complejidad, y comprender cómo influyen las condiciones de cada cosecha.

Dado que muchas bodegas entrerrianas son relativamente jóvenes, no todas cuentan con el stock de botellas guardadas necesario para realizar este tipo de experiencia comparativa. Por eso, la iniciativa de Pampa Azul adquiere especial relevancia en el escenario actual del vino provincial.

La actividad estuvo guiada por la enóloga entrerriana Aymara R. Joanas, quien acompañó a los asistentes en el recorrido sensorial por las distintas añadas.

Si bien no puede afirmarse de manera categórica que se trate de la primera cata vertical realizada en la región, desde el resurgimiento del sector vitivinícola tras la desregulación de la década del 90, la experiencia de Pampa Azul se posiciona entre las primeras formalmente documentadas y promocionadas en la actualidad provincial.

Experiencia de cosecha y vinificación

Además, según pudo saber 7Paginas, el próximo 22 de febrero, de 19 a 22 horas, la bodega ofrecerá una experiencia integral que incluirá cosecha, despalillado de uvas y aproximación al proceso de vinificación.

La propuesta busca acercar al público al trabajo cotidiano del viñedo y la bodega, en un momento clave del calendario productivo. Para reservas, los interesados pueden comunicarse al 345 5087765.

Así, en plena vendimia, Concordia suma una iniciativa que combina tradición, aprendizaje y disfrute, consolidando el crecimiento del vino entrerriano y su posicionamiento como atractivo turístico y cultural.