Boleas y el proyecto de endeudamiento: “No estamos hablando de nueva deuda, sino de ordenar la existente”

El encuentro de este martes, contó con la presencia del ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, quien defendió los alcances de la norma y respondió inquietudes de los legisladores. “Se trata de una herramienta muy beneficiosa para todos los entrerrianos. No estamos hablando de nueva deuda, sino de ordenar la existente para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”, remarcó el funcionario.

El texto autoriza al Poder Ejecutivo a implementar operaciones financieras de crédito público, en pesos o en moneda extranjera, hasta un tope de 500 millones de dólares. Según explicó Boleas, el objetivo es refinanciar vencimientos en condiciones más acordes a las posibilidades de la provincia, flexibilizando plazos y evitando riesgos de incumplimiento.

“Hoy, el 80% de los ingresos de Entre Ríos se destinan a gastos rígidos como sueldos, jubilaciones y coparticipación a municipios. Necesitamos esta ley para poder liberar recursos y destinar los excedentes exclusivamente a obra pública”, sostuvo el ministro.

El proyecto había ingresado en la sesión especial de este lunes, que duró apenas cinco minutos. Aunque se especuló con un tratamiento inmediato sobre tablas, finalmente se resolvió girarlo a las comisiones, ante la falta de certeza sobre alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación en el recinto.

Según trascendió, este miércoles habrá un nuevo encuentro de comisiones con la intención de emitir dictamen favorable. De avanzar ese paso, la iniciativa podría convertirse en ley antes de fin de semana, completando así su recorrido legislativo.

