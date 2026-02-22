Bomberos salvaron a una mujer mayor de edad atrapada en el incendio de su vivienda

Una mujer fue rescatada con vida tras desatarse un voraz incendio en el interior de su domicilio. El operativo contó con el rápido despliegue de los equipos de emergencia locales.

El grave siniestro se registró durante la tarde de este domingo, precisamente a las 15:48, en una propiedad ubicada en la zona de calles Pancho Ramírez y Bartolomé Mitre, en la ciudad de Gualeguay.

​Según la información a la que accedió AHORA, dos dotaciones de bomberos se constituyeron en el lugar tras recibir el alerta por fuego en una vivienda. Al arribar a la escena para comenzar con las tareas de sofocación, los efectivos fueron advertidos de urgencia sobre la presencia de una persona que había quedado atrapada en el interior del inmueble.

​De inmediato, el personal procedió a realizar las maniobras de intervención rápida, logrando ingresar entre las llamas y rescatar a la ciudadana con vida.

Tras ser puesta a salvo y extraída del domicilio, la víctima fue asistida y derivada de urgencia al hospital San Antonio de Gualeguay para recibir la atención médica correspondiente y evaluar su cuadro de salud general tras la exposición al siniestro.