Bordet dijo que no será candidato, pero comenzó a caminar los barrios de Concordia

El dirigente, que en los últimos tiempos viene manteniendo encuentros con referentes políticos y sectores del justicialismo local, habría manifestado recientemente que no será candidato, al menos a la Intendencia de Concordia. Sin embargo, su presencia en los barrios y el contacto directo con vecinos volvieron a alimentar las especulaciones sobre su futuro político.

Según pudo saber 7Paginas, la reunión de este domingo por la tarde fue organizada por el referente Úrsula Lanzieri y contó con la participación de militantes y dirigentes de la zona sur de Concordia.

Además del encuentro político, Bordet habría visitado algunas viviendas de vecinos del sector, donde fue recibido y pudo dialogar personalmente con familias de la zona.

La unidad del peronismo, el eje del encuentro

De acuerdo a la información recogida por este medio, uno de los principales temas de la reunión fue la necesidad de avanzar en la unidad del peronismo de Concordia, en un contexto donde ya comenzaron a aparecer diferentes agrupaciones y dirigentes con aspiraciones electorales.

La presencia del actual diputado nacional recorriendo sectores de la ciudad llamó la atención, especialmente porque días atrás había señalado que no sería candidato a intendente.

En su momento, fuentes consultadas por 7Paginas habían indicado que algunos militantes y referentes cercanos a Bordet llegaron a imaginar la posibilidad de que el ex gobernador volviera a competir por la Intendencia de Concordia.

Esa expectativa parecía haber perdido fuerza cuando el propio dirigente manifestó que no tenía previsto ser candidato. Sin embargo, su actividad política territorial vuelve ahora a generar interrogantes.

¿Campaña clamor o construcción de unidad?

Dentro del peronismo no faltan quienes interpretan estos encuentros como parte de una estrategia política destinada a fortalecer la unidad y reorganizar al PJ de cara al futuro.

Otros, en cambio, consideran que las recorridas y reuniones podrían ser el inicio de una construcción política más amplia que, llegado el momento, podría derivar en una candidatura impulsada por distintos sectores bajo la idea de una “campaña clamor”.

Por el momento, no existen anuncios oficiales que indiquen un cambio en la decisión expresada por Bordet. Sin embargo, la actividad desarrollada este domingo en Concordia volvió a poner su nombre en el centro de las conversaciones políticas.

La imagen del ex gobernador recorriendo barrios y reuniéndose con militantes y vecinos, pese a haber manifestado que no será candidato, alimenta las especulaciones sobre cuál será el futuro político de Gustavo Bordet y el papel que buscará ocupar dentro del peronismo concordiense.