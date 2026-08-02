Bordet, Giano, Gay, Cresto y Busti, se reunieron en el Sindicato Luz y Fuerza este viernes

El dirigente Aldo Alvarez, que también es miembro del Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, fue un poco reticente al momento de ser entrevistado por este diario, pero finalmente, admitió que en la reunión se trataron temas que causan preocupación en lo que respecta a los tiempos políticos. “No queremos que se nos duerma el nene, como dijo Gustavo (Bordet) en la reunión. Tenemos que acelerar y hacer las internas para fin de año, porque se tiene información de que Frigerio puede desdoblar y realizar las elecciones generales para el me de mayo del año que viene”, admitió.

A la apertura del encuentro la realizó, el congresal del PJ Concordia, Héctor Strassera.

De la convocatoria participaron referentes que, si bien critican por lo bajo a los “Mariscales de la Derrota”, asistieron como segunda línea al convite como, Walter Corrado, Martín Santana, Héctor Strassera, Mariano Giampaolo, Marcelo Cresto, y como tercera línea, Néstor Loggio, Javier Orduna y los denominados “tragaleche” que según se informó, fueron parte del funcionariado provincial y otros que como Carubia, están de apuros por algún que otro “temita judicial”.

También hay que destacar, que otros espacios y agrupaciones que componen el peronismo local, no fueron convocadas, vaya a saber por qué razones, lo que causó malestar y algunas críticas en las redes sociales este sábado por la mañana.

Un dato no menos interesante es que antes que culmine la tertulia, don Armando Gay se retiró raudamente del lugar. Hay algunos que interpretaron que era por atender a un cliente que demandaba algún artículo del hogar. Por último y como frutillita del postre, se dijo que Florencia Busti le preguntó preocupada a Bordet si le había pasado algo a su casa de Villa Zorraquín por la tormenta pasada. -“Gustavo, me dijeron que se te volaron las chapas con el temporal”-, por lo que Bordet le contestó, “Se me pueden volar las chapas de la cabeza, pero para que le pase algo a mi casa tiene que venir un huracán”, aseveró el ex mandatario provincial.

Fuente: Diario del Sur