Bordet se reunió solo con su sector, pero sin embargo aseguró que trabajará por la unidad

En medio de un escenario de fuerte movimiento interno dentro del peronismo de Concordia, el diputado nacional Gustavo Bordet reunió este jueves a dirigentes y militantes identificados con su sector. La convocatoria había generado expectativas y distintas especulaciones en la previa, aunque finalmente no habría producido definiciones políticas de fondo.

Según pudo conocer 7Páginas, del encuentro participaron dirigentes que integraron la gestión provincial de Bordet y militantes cercanos a su figura, mientras que referentes de otros sectores del peronismo local quedaron fuera de la convocatoria.

La reunión se produjo en un contexto de creciente atomización del PJ concordiense, con distintos nombres que ya aparecen en carrera para disputar la candidatura a intendente en 2027.

Muchas versiones y pocas definiciones

La expectativa en torno al encuentro había crecido durante los últimos días, especialmente luego de que se suspendiera una reunión que venía desarrollando la cúpula ampliada del peronismo concordiense, la cual tenia fecha este viernes.

En paralelo, también circularon versiones sobre un posible nuevo enfrentamiento entre Armando Gay y Ángel Giano, mientras que el nombre de Enrique Cresto volvió a aparecer en las especulaciones sobre el futuro del PJ local.

En ese escenario, algunos dirigentes cercanos al bordetismo comenzaron a instalar la idea de que Gustavo Bordet sería una de las pocas figuras con capacidad para ordenar al peronismo y alcanzar una eventual unidad.

Por eso, las expectativas se concentraron tanto dentro del espacio reunido en el sindicato de empleados bancarios como en el resto del peronismo concordiense, que esperaba conocer cuál sería el próximo movimiento político del exgobernador.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado a 7Páginas, el encuentro no terminó con anuncios relevantes ni con la definición de una candidatura.

Bordet dijo que no será candidato a intendente

Uno de los puntos que sí habría quedado claro durante la reunión fue que Gustavo Bordet no será candidato a intendente de Concordia.

Además, el diputado nacional habría expresado su voluntad de trabajar para alcanzar la unidad del peronismo, en un momento en el que el partido aparece dividido en distintos sectores y con varios dirigentes interesados en disputar espacios de representación.

El compromiso de Bordet de trabajar por la unidad fue, según las fuentes consultadas, el principal mensaje político que dejó la reunión.

¿Unidad o recuperación del control?

Más allá de lo expresado durante el encuentro, la convocatoria generó distintas lecturas entre dirigentes que no fueron invitados.

Algunos referentes de otros sectores del PJ interpretaron que la reunión podría significar algo más que un simple encuentro de dirigentes y militantes.

Según esa mirada, Bordet estaría buscando volver a reunir a su estructura política en Concordia para recuperar capacidad de decisión y posicionarse nuevamente como el dirigente con mayor peso a la hora de ordenar el escenario electoral.

Es que uno de los principales interrogantes que atraviesa al peronismo local es quién tendrá la capacidad de definir las candidaturas de cara a 2027.

En ese punto, algunos dirigentes recuerdan que durante años Bordet tuvo una fuerte incidencia en el armado político de Concordia y que sus decisiones fueron determinantes en la definición de candidaturas.

El antecedente de 2023

Dentro de las conversaciones internas del peronismo también aparece el antecedente de las elecciones de 2023, cuando la falta de acuerdo entre los distintos sectores derivó en una fuerte interna.

En ese contexto, algunos dirigentes consideran que Bordet podría intentar ahora construir un esquema que le permita ordenar nuevamente el escenario y evitar una disputa interna de similares características.

Incluso hay quienes sostienen que el objetivo sería volver a tener capacidad para “digitar” las candidaturas, una posibilidad que genera resistencia en otros sectores del justicialismo concordiense.

Enrique Cresto aparece en ese análisis como uno de los dirigentes que podría buscar mayor autonomía respecto de Bordet, luego de las diferencias surgidas en el armado electoral de 2023.

Un PJ con demasiados nombres

La situación actual encuentra al peronismo de Concordia frente a un escenario complejo. Mientras distintos sectores comienzan a posicionar posibles candidatos para la intendencia, todavía no existe una figura que logre reunir detrás suyo a todo el espacio.

En ese contexto, el mensaje de Bordet de trabajar por la unidad podría transformarse en un factor relevante, aunque todavía resta saber si esa unidad será construida mediante un acuerdo entre los distintos sectores o a partir de un liderazgo que vuelva a ordenar el tablero desde arriba.

Por ahora, el diputado nacional dejó dos señales: no será candidato a intendente y pretende trabajar por la unidad.

El interrogante que queda abierto es otro: si esa búsqueda de unidad significará una nueva etapa de construcción colectiva dentro del PJ de Concordia o el regreso de Bordet a un rol central en el armado político local, con la intención de recuperar el poder de decisión que durante años tuvo sobre las candidaturas del peronismo concordiense.

Redaccion de 7Paginas