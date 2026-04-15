«Borges sensorial»: una invitación a sentir la literatura más allá de los ojos en Concordia

La obra de Jorge Luis Borges vuelve a cobrar vida en Concordia, pero esta vez desde una perspectiva que desafía lo convencional. Bajo el título “Borges sensorial: más allá de los ojos”, se llevará a cabo una innovadora actividad pedagógica y cultural que busca revitalizar el legado del autor y de su compañera, María Kodama, a través de la diversidad y la inclusión.

La iniciativa surge como un proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Administración (UNER), logrando una valiosa articulación con la Asociación Suiza de Concordia, las Escuelas Secundarias “Cesáreo Bernaldo de Quirós” y “Jorge Luis Borges”, la Alianza Francesa y el Museo Internacional de la Discapacidad “María Kodama” (MIDMAKO).

Literatura para sentir

La propuesta invita a descubrir la producción de estudiantes locales quienes, a través del arte y la educación, proponen explorar el universo borgeano desde lo sensorial. El objetivo es promover nuevas formas de acercamiento a la literatura, poniendo en valor la creatividad que surge de la diversidad y derribando las barreras de la lectura tradicional.

Además, el evento cuenta con un fuerte respaldo institucional, incluyendo el auspicio de la Embajada de Suiza en Argentina, las Subsecretarías de Turismo, Cultura y Educación de la Municipalidad de Concordia, y la organización Inmigrantes Unidos.

Detalles del evento

La jornada es libre y gratuita para toda la comunidad, ideal para quienes deseen experimentar la literatura desde una mirada actual y revitalizada.

Punto de encuentro: Paseo “Jorge Luis Borges” (Av. Eva Perón y Mendiburu).

Día y horario: Miércoles 15 de abril, de 16:00 a 18:00 hs.

En caso de lluvia: La actividad se trasladará al Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Administración (Monseñor Tavella 1424).

«Es una jornada que invita a sentir la literatura más allá de los ojos», destacan desde la organización, subrayando el compromiso de las instituciones locales con la construcción de espacios culturales inclusivos y abiertos a la comunidad.