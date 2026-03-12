Boxeo: este viernes se disputa una nueva fecha del Torneo Interclubes en Benito Legerén

El torneo se ha consolidado como un espacio importante para la proyección de nuevos talentos del boxeo amateur, reuniendo a jóvenes promesas que buscan sumar experiencia en el ring.

En esta oportunidad también participarán boxeadores provenientes de la provincia de Salta, quienes llegarán representando al gimnasio del reconocido entrenador Javier “La Cobra” Mamani, lo que aportará un atractivo especial a la velada.

Combates destacados

Entre las peleas más esperadas se encuentra el combate del concordiense Pablo “El Guapito” Basualdo, quien ha representado a Entre Ríos en torneos nacionales. En la categoría hasta 69 kilogramos se enfrentará a Abraham “El Pitbull” Parada, del Team Mamani de Salta.

Otro de los cruces destacados será el que protagonizarán Federico Bosón, de Colón, y “El Gringo” Agüero, de Salta capital, en la categoría hasta 75 kilogramos. Ambos boxeadores cuentan con experiencia en competencias nacionales, donde han logrado destacarse como finalistas.

Presencia femenina

La velada también tendrá protagonismo femenino. Una de las peleas anunciadas enfrentará a Sofía “La Reina” Palacios, campeona entrerriana y semifinalista de los Juegos JADAR, con Belkis Olivera, boxeadora proveniente de Paysandú, Uruguay.

En total, la programación contempla ocho combates, en una noche que promete acción y buenos espectáculos sobre el ring, con la presencia de jóvenes boxeadores que buscan abrirse camino en el deporte.

