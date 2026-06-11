Boxeo, todo listo para el viernes

Además, hay verdaderos “peleones” en las peleas anteriores donde se presentan, en el plano amateur, púgiles con muy buen futuro deportivo.

Las entradas para el acontecimiento ya están a la venta y se viene registrando un interesante ritmo por parte de la gente que las adquiere, y seguramente ello se acelerará más en los dos días que quedan.

La Entrada General tiene un costo de 5000 pesos y en puerta asciende a 8000. Las mesas con 4 sillas, más entradas, tiene un costo de 50 mil pesos. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Kiosco “La Mona”, en Balcarce 11 hasta el viernes 12 en horas del mediodía.

Sin duda se espera muy buen marco de público en un Gigante Verde que se ve absolutamente todo desde el lugar que la gente quiera ubicarse.

PROGRAMA:

1- Leonardo Córdoba vs Thiago Silva 56kg

2- Nicolas Diaz vs Thiago Zapata 64kg

3- Roberto Soto vs Efrain Silva 69kg

4- Benjamin Vargas vs Guillermo Suarez 64kg

5- Yamil Camacho vs Emanuel Fornaroli 54kg

6- Leonardo Fleitas vs Bautista Icardo de Gualeguaychú 64kg

7- Gaston Romero vs Maximiliano Rojas +91kg

8- Ayrton Sena vs Teio Alcoba de Colón 84kg

9- Gonzalo Prette vs «Latigo» Garcia 60kg

10- Darío Follonier vs Tobias Ramirez 64kg

11- Emanuel Vasallo vs Ivan Araujo 60kg

12- Pablo Basualdo vs Javi Do Santo 69kg (R.O.U).

Por Edgardo Perafan