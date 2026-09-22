Brasileño, se dio a la fuga y dejó un vehículo con droga en el acceso a Federación

Durante la inspección del vehículo abandonado, los efectivos policiales encontraron sustancias ilícitas listas para ser comercializadas o trasladadas, así como también documentación personal dejada por el ocupante durante su rápida huida.

Entre las pertenencias secuestradas en el automóvil, las fuerzas de seguridad hallaron una licencia de conducir emitida en la República Federativa del Brasil a nombre de Vitor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años, nacido el 22 de marzo de 1996 en Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.

Segun supo 7Paginas, la policía montó de inmediato un operativo cerrojo en la zona para dar con el paradero del sospechoso, mientras que la sustancia hallada y el vehículo quedaron bajo resguardo judicial. Las autoridades investigan si la documentación encontrada pertenece de manera directa a quien conducía el rodado al momento de darse a la fuga.