Viernes 29 de agosto de 2025
Bravo acompañó el operativo oftalmológico del programa nacional “Ver para ser Libres” en Federación

El Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, participó este jueves del operativo de controles oftalmológicos del Programa Nacional “Ver para ser Libres”, que se desarrolló en las instalaciones del NIDO. Durante la jornada, niños y niñas de entre 6 y 12 años recibieron sus anteojos, garantizando así una mejor visión para estudiar y disfrutar de sus actividades cotidianas.
Redacción 7Paginas

Un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio

La iniciativa se concretó mediante la articulación entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación, en el marco de políticas públicas que priorizan el acceso a la salud visual como herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de los más chicos.

Acompañamiento de los concejales

Del operativo participaron también los concejales del Bloque Justicialista, Javier Sur, Claudio Gómez y Belén Gil, quienes acompañaron a las familias presentes y destacaron la importancia de este tipo de acciones inclusivas.

Los ediles resaltaron además la labor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, la Dirección de Salud Municipal, el Área de Discapacidad y de todo el personal del NIDO, por el compromiso y la atención brindada a los vecinos durante la jornada.

Una mirada hacia el futuro

“Ver bien es fundamental para aprender y crecer”, fue el mensaje que atravesó el operativo, donde se reafirmó la importancia de garantizar igualdad de oportunidades para los niños y niñas de la comunidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas