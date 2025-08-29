Bravo acompañó el operativo oftalmológico del programa nacional “Ver para ser Libres” en Federación

Un trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio

La iniciativa se concretó mediante la articulación entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación, en el marco de políticas públicas que priorizan el acceso a la salud visual como herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de los más chicos.

Acompañamiento de los concejales

Del operativo participaron también los concejales del Bloque Justicialista, Javier Sur, Claudio Gómez y Belén Gil, quienes acompañaron a las familias presentes y destacaron la importancia de este tipo de acciones inclusivas.

Los ediles resaltaron además la labor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, la Dirección de Salud Municipal, el Área de Discapacidad y de todo el personal del NIDO, por el compromiso y la atención brindada a los vecinos durante la jornada.

Una mirada hacia el futuro

“Ver bien es fundamental para aprender y crecer”, fue el mensaje que atravesó el operativo, donde se reafirmó la importancia de garantizar igualdad de oportunidades para los niños y niñas de la comunidad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas