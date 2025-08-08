Bravo calificó como “una jornada más que importante para los federaenses” el encuentro con autoridades de CTM y CAFESG

Tras el recibimiento y una reunión inicial en el despacho municipal, se sumaron a las actividades el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco, y el vocal Miguel Cattani.

La jornada incluyó un repaso de gestiones que Bravo ha impulsado ante la CTM, una recorrida por el Auditorio de la ciudad —donde se ejecuta una nueva etapa de colocación de butacas, financiada por aportes de CAFESG y gestionada por el municipio—, y un relevamiento técnico del viejo puente, la calzada, la dársena de pescadores y diversos tramos de la avenida Sixto Ríos, afectados por la erosión provocada por el embalse de Salto Grande. En este último caso, se proyecta una obra integral de mejoras que contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Posteriormente, las autoridades visitaron el volcadero municipal de residuos provenientes de aserraderos, conocido como “el quemadero”, donde se planifica una intervención conjunta entre CTM y el municipio para ordenar y optimizar el espacio, utilizando maquinaria de ambas instituciones.

Al finalizar, Bravo destacó, “Fue una jornada más que importante para los federaenses. Visitamos el Auditorio, donde seguimos sumando butacas para alcanzar la capacidad total, evaluamos obras clave en la avenida Sixto Ríos y planificamos mejoras en el volcadero de residuos de la industria maderera. Agradezco al gobernador Rogelio Frigerio, a las autoridades de CTM y CAFESG, y a todos los equipos técnicos por su compromiso con nuestra ciudad”.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas