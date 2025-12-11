Bravo confirmó el acompañamiento para las obras necesarias en la sede de UADER Federación

Durante la recorrida, las autoridades relevaron distintos sectores del edificio y dialogaron sobre los trabajos de refacción que se proyectan ejecutar en el corto plazo. Entre ellos, se incluye la ampliación de un aula destinada a la cursada del Profesorado en Educación Especial, carrera que comenzará a dictarse en la sede federatense a partir del próximo año.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estos avances, considerando que en 2025 más de 250 estudiantes transitarán por la sede local de la Facultad de Humanidades de UADER, lo que exige una infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento académico.

Asimismo, se confirmó que el ciclo lectivo dará inicio el 9 de febrero, con el dictado del Profesorado de Nivel Primario y el Profesorado en Educación Especial.

En la visita también participaron la coordinadora de la sede Federación, Jesica Macarrone, y el subsecretario general de la Facultad de Humanidades, Julián Fernández, quienes remarcaron la importancia del acompañamiento del municipio para fortalecer la presencia universitaria en la ciudad.