Bravo: “Cuando Urribarri era gobernador, Carlos Cecco era intendente y no me consta que haya defendido los intereses de Federación”

El jefe comunal respondió así a los dichos de Cecco, quien había cuestionado las críticas de Bravo por la incorporación de localidades que no fueron afectadas por la represa de Salto Grande, pero que igual reciben fondos excedentes de Cafesg. “Yo en ese entonces no ocupaba ningún cargo de responsabilidad; quien sí lo hacía era Cecco y nunca se manifestó en contra de esa decisión política de Urribarri”, sostuvo.

Bravo además ratificó que seguirá defendiendo con firmeza que Federación tenga una representación asegurada dentro del directorio de Cafesg, al advertir que “si no está garantizado, corremos el riesgo de que los recursos vuelvan a desviarse a otros lugares, como ya pasó en el pasado”.

Sobre la privatización de Salto Grande

El intendente también se refirió a las declaraciones del candidato libertario Julián Benegas Lynch, quien habló de privatizar la represa de Salto Grande. “Son manifestaciones muy desacertadas, cargadas de ignorancia. Si intenta avanzar con esa idea, vamos a resistir con toda la fuerza, como ya lo hicimos en otras ocasiones. Salto Grande se defiende porque son nuestros intereses los que están en juego”, enfatizó.

Bravo recordó la historia de lucha de la región contra los intentos de privatización y señaló que “Federación y Concordia se pusieron al hombro esa defensa en otras épocas, y lo volveremos a hacer si es necesario”.

Opinión sobre el crédito provincial

Finalmente, el intendente opinó sobre el proyecto de endeudamiento que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio. Dijo que no se opone al financiamiento “si sirve para cancelar la deuda en dólares contraída anteriormente y se destina a obras que mejoren la calidad de vida de los entrerrianos”. Pero advirtió: “Si se usa solo para gasto corriente, vamos a hipotecar el futuro de la provincia”.

Bravo cerró con un mensaje político: “Yo defiendo los intereses de Federación, no me interesa si después de la intendencia debo volver a trabajar en mi empresa. Lo que quiero es cumplir con lo que me pidieron mis vecinos: pelear por lo que nos corresponde por derecho e historia”.

Redaccion de 7Paginas