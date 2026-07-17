Bravo destacó la capacitación en armado de muebles y apostó al agregado de valor para la industria maderera de Federación

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, encabezó este miércoles la entrega de certificados a los participantes del Curso de Armado de Muebles con Tableros de Melamina, una capacitación desarrollada en las instalaciones del Centro Foresto Industrial de Federación con el objetivo de brindar nuevas herramientas laborales y fortalecer el desarrollo de la industria maderera local.

Del acto también participó el secretario de Obras Públicas, Carlos Bachmann, quien acompañó al intendente durante la ceremonia de cierre de la capacitación.

El curso fue dictado por ingenieros del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFI) y contó con la participación de 15 alumnos, quienes durante la formación adquirieron conocimientos técnicos y prácticos para el armado de muebles con tableros de melamina.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por el CEDEFI, la empresa Egger y la Municipalidad de Federación, en el marco de las acciones destinadas a promover la capacitación y la generación de nuevas oportunidades laborales en la región.

Apostar al valor agregado

Durante la entrega de certificados, el intendente Ricardo Bravo destacó la importancia de este tipo de propuestas formativas para una ciudad donde la actividad foresto-industrial constituye uno de los principales motores de la economía.

«Esto representa un gran aporte para nuestra ciudad, que tiene a la industria de la madera como uno de los principales impulsores de la economía. Por eso es importante capacitar para pensar en un mayor valor agregado a la madera», expresó el jefe comunal.

Bravo remarcó además que la formación de mano de obra calificada resulta clave para potenciar el crecimiento del sector y favorecer el desarrollo de nuevos emprendimientos vinculados a la transformación de la madera.

Capacitación para generar empleo

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que el curso tuvo como finalidad ofrecer herramientas concretas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer sus propios emprendimientos dentro de la cadena foresto-industrial.

La capacitación permitió a los asistentes conocer técnicas de manipulación, ensamblado y armado de muebles con tableros de melamina, promoviendo la especialización en un rubro con fuerte presencia y potencial de crecimiento en la región.

Con este tipo de iniciativas, el municipio de Federación continúa impulsando acciones de formación que buscan fortalecer el perfil productivo de la ciudad, promoviendo la capacitación como una herramienta fundamental para generar empleo y agregar valor a una de las actividades económicas más importantes del departamento.