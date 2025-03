Bravo dijo que hace años que la oposición «solo critica, pero no aporta nada para el desarrollo de Federación»

En diálogo con Radio UNO Federación, Bravo expresó su alegría por la celebración del aniversario y recordó el sacrificio de los federaenses en la construcción de la Represa de Salto Grande, afirmando que “el Estado Nacional le debe mucho a esta ciudad”.

Críticas a gestiones anteriores y compromiso con la ciudad

El jefe comunal también cuestionó a los intendentes que lo precedieron, señalando que no realizaron los reclamos necesarios para obtener los resarcimientos que le corresponden a Federación. “Claro que hicieron casas nuevas, pero no hay que olvidarse que varios vecinos se murieron de tristeza y que cuando llegamos acá no había ni una plaza para que jueguen los chicos. Todo esto lo hicimos los federaenses y nadie nos regaló nada”, enfatizó Bravo.

Además, reafirmó su lucha por conseguir estos resarcimientos y aseguró que la clave del desarrollo es el trabajo conjunto, dejando de lado diferencias partidarias.

Respuesta a las críticas de la oposición

Consultado sobre las críticas que recibió tras la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, Bravo no dudó en responder:

«Yo ya pasé una gestión con la misma metodología de una oposición que no ha construido nada, que no ha brindado ideas ni proyectos para mejorar la ciudad. Pero cada uno es libre de pensar como quiere.»

En ese sentido, defendió la administración municipal, destacando que cerraron el año con superávit pese a los desafíos económicos:

«Nos tocó enfrentar de todo: pandemia, inflación y muchas dificultades, pero fuimos prolijos en la gestión de los recursos. Aún en este contexto difícil, seguimos adelante con obras importantes, como la mejora de los espacios públicos, la iluminación en distintas calles y la pavimentación de un tramo de la avenida Alem.»

Asimismo, criticó el uso de redes sociales para desinformar, asegurando que confía en que la comunidad evalúa la gestión con hechos y no con críticas sin fundamentos.

El impacto de la crisis nacional en la gestión local

Bravo también hizo referencia a la situación del país y cómo afecta a Federación:

«Tal vez algunas obras no se puedan concretar porque tenemos un gobierno nacional que frenó la obra pública, que no invierte en salud ni educación. Vamos a hacer lo que podamos con recursos propios, pero manteniendo el diálogo con el gobernador Rogelio Frigerio, quien se ha comprometido a acompañar los proyectos que le presentamos.»

Finalmente, reafirmó su compromiso con la ciudad y aseguró que seguirá trabajando con su equipo para mejorar Federación, sin dejarse afectar por las críticas opositoras.