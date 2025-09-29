Bravo firmó un acuerdo en la FIT para potenciar el turismo de Federación en el sur del país

El acuerdo; según se dijo a 7Paginas, busca fortalecer los lazos institucionales y turísticos entre ambas ciudades, con estrategias conjuntas de promoción, intercambio técnico y capacitaciones orientadas al desarrollo de la actividad.

Cabe mencionar que Tolhuin, al igual que Federación, posee una marcada tradición en la industria maderera y actualmente impulsa el turismo termal como una nueva alternativa de crecimiento, lo que genera un escenario propicio para la cooperación y el intercambio de experiencias.

Al respecto el intendente Ricardo Bravo expresó: “Federación dice presente en la #FIT2025. Fui parte de la segunda jornada en la Feria Internacional de Turismo, donde compartimos la diversidad de nuestro destino. Firmamos convenios, nos reunimos con grandes referentes del sector y seguimos abriendo caminos para que Federación siga enamorando”.

La participación de Federación en la FIT 2025 consolida el posicionamiento de la ciudad como destino turístico de referencia, proyectando su potencial más allá de la región y abriendo nuevas oportunidades en el sur del país.