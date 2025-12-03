Bravo gestionó ante el IAPV una salida para reactivar el programa de viviendas del RENABAP en Federación

El encuentro tuvo como eje central la búsqueda de alternativas que permitan destrabar el proyecto habitacional destinado al traslado definitivo de los habitantes del ex emplazamiento de Federación. En ese marco, se analizaron las distintas propuestas que el Municipio viene trabajando junto a los vecinos preadjudicatarios, en un diálogo permanente para encontrar soluciones concretas.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo articulado entre los vecinos, el Municipio, la Provincia y los organismos competentes, con el objetivo de elevar un planteo conjunto ante el Gobierno Nacional, instancia clave para lograr la reactivación del programa.

Desde la Municipalidad de Federación destacaron a 7Paginas, que se continúa impulsando cada gestión necesaria para que estas soluciones habitacionales puedan concretarse, entendiendo la importancia social que representa este proyecto para decenas de familias de Federacion.

Reseña del plan habitacional

Cabe señalar que este plan contemplaba la construcción de 168 viviendas destinadas al traslado de los pobladores que permanecían en el ex emplazamiento de la ciudad. Las obras, financiadas con fondos nacionales, quedaron paralizadas cuando registraban un avance cercano al 30%, luego de que el Gobierno Nacional resolviera suspender el envío de los recursos. Esta situación generó una profunda incertidumbre entre las familias beneficiarias, que esperan desde entonces una definición sobre el futuro de sus viviendas.