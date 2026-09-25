Bravo gestionó ante la CTM el mantenimiento de las defensas costeras de Federación

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, gestionó ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) distintas acciones vinculadas al mantenimiento de las defensas costeras y la prevención de la erosión en sectores de la ciudad.

Bravo, acompañado por el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez, mantuvo este jueves una reunión de trabajo en la sede de la CTM con el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; y el delegado, Guillermo Marcone.

Relevamiento de la costa

Uno de los principales puntos planteados durante el encuentro fue la posibilidad de que la CTM envíe un equipo técnico a Federación para relevar distintos sectores de la costa.

El trabajo incluiría Playa Grande, Playa Baly y “La Olla”, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y determinar las tareas de mantenimiento necesarias, además de avanzar en acciones destinadas a prevenir la erosión.

De esta manera, el municipio busca contar con un diagnóstico técnico sobre sectores considerados estratégicos para la ciudad y avanzar en medidas preventivas.

También analizaron el puente hacia el ex emplazamiento

Durante la reunión también se abordó la situación del puente ubicado sobre avenida Sixto Ríos, que comunica con el ex emplazamiento de Federación.

En ese punto se analizaron distintas alternativas para su puesta en valor, junto con las tareas de mantenimiento y acondicionamiento que serían necesarias.

Resarcimiento pendiente

Otro de los temas planteados por el municipio fue el resarcimiento pendiente correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, relacionado con la crecida del Lago Salto Grande.

Desde la CTM se manifestó el compromiso de cumplir con dicho resarcimiento, aunque sujeto a los tiempos administrativos y operativos propios del organismo.

Preparan un informe ante el escenario de lluvias

Finalmente, se acordó la visita a Federación del ingeniero Guillermo Collazo, integrante del Área de Hidrología de la CTM, junto a su equipo técnico.

El objetivo será analizar el escenario relacionado con el fenómeno de El Niño y mantener un encuentro con entidades intermedias de la ciudad.

La intención es brindar información y un panorama sobre las medidas preventivas que podrían adoptarse ante las intensas lluvias pronosticadas para los próximos meses.

La agenda acordada entre el municipio y la CTM apunta así a avanzar tanto en el mantenimiento de infraestructura existente como en tareas preventivas frente a posibles eventos climáticos que puedan afectar a Federación.

Redaccion de 7Paginas