Bravo gestionó asistencia financiera ante Frigerio y avanzo en importantes gestiones para Federación

Uno de los principales temas del encuentro fue el pedido de un adelanto de coparticipación, una herramienta financiera que permitirá al municipio afrontar los próximos compromisos salariales, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica y el impacto que esa situación genera sobre el turismo, principal motor de la economía de Federación.

Al finalizar la reunión, Bravo destacó el buen vínculo institucional con la administración provincial. «La relación con la Provincia es muy buena. Tengo un excelente diálogo con todos los funcionarios», afirmó el jefe comunal, remarcando la importancia de mantener un trabajo conjunto para dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Un contexto económico complejo

Durante el encuentro también se analizó la realidad que atraviesan los municipios entrerrianos. En el caso de Federación, la disminución del consumo y la retracción del movimiento turístico repercuten directamente en los ingresos municipales, por lo que el intendente consideró fundamental contar con herramientas de asistencia para garantizar el normal funcionamiento del Estado local.

Bravo explicó que el pedido de adelanto de coparticipación se enmarca en las gestiones que el propio Gobierno provincial viene realizando ante la Nación para obtener recursos que permitan acompañar a los municipios en un escenario económico adverso.

«Sin este tipo de herramientas es difícil cumplir con las obligaciones del tesoro municipal», sostuvo el intendente, quien se mostró optimista respecto a una pronta respuesta favorable.

Obras y proyectos estratégicos

Además de la cuestión financiera, Bravo volvió a plantear ante el gobernador la necesidad de avanzar con una serie de obras consideradas prioritarias para el desarrollo de Federación, varias de ellas con posibilidades de financiamiento a través de CAFESG.

Entre los proyectos destacados figura la construcción de 165 viviendas del barrio Renabap, una iniciativa estratégica que permitirá el traslado de numerosas familias del antiguo emplazamiento y que representa una de las principales demandas de la comunidad.

Asimismo, se analizaron otros proyectos de infraestructura y servicios destinados a fortalecer el crecimiento de la ciudad.

Diálogo permanente

El presidente municipal valoró especialmente el contacto permanente que mantiene con funcionarios del Gobierno provincial, mencionando el trabajo conjunto con Mauricio Colello y Manuel Troncoso, con quienes aseguró mantener una agenda de gestión constante para impulsar iniciativas en beneficio de Federación.

Finalmente, Bravo calificó como «muy positiva» la reunión y señaló que el encuentro permitió analizar «la actualidad social, productiva y económica, además de las proyecciones para los próximos meses», reafirmando la importancia de sostener una agenda de diálogo institucional para continuar gestionando recursos, obras y soluciones para los vecinos de la ciudad termal.

Redaccion de 7Paginas