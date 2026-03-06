Bravo inauguró las sesiones del Concejo Deliberante y destacó la gestión en un contexto nacional difícil

Durante su discurso de apertura, el jefe comunal realizó un balance de lo realizado durante el último año de gestión y presentó además los principales lineamientos y políticas públicas que el Ejecutivo municipal proyecta llevar adelante en el nuevo período.

En ese marco, Bravo expuso la Memoria de la Administración Municipal 2025, donde repasó las acciones desarrolladas por las distintas áreas del municipio, al tiempo que planteó los desafíos que deberá afrontar la gestión en el corto y mediano plazo.

Tras la ceremonia, el intendente expresó que participó de la apertura de sesiones “donde presentamos la Memoria de la Administración Municipal 2025, repasando lo realizado y los desafíos que vienen”.

Asimismo, el mandatario municipal destacó el trabajo realizado durante el último año, señalando que se llevó adelante en un contexto nacional complejo. “En un contexto nacional difícil, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, gestión y presencia para defender el presente y el futuro de todos los federaenses”, afirmó.

Finalmente, Bravo remarcó la decisión de continuar avanzando con las políticas impulsadas por su gestión al señalar que “seguimos adelante”, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas